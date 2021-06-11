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周末各地熱飆35度防午後雷陣雨 下周中南部降雨機率增

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天各地氣溫炎熱。聯合報系資料照
今天各地氣溫炎熱。聯合報系資料照

把握周末好天氣。中央氣象局說，今天到周末各地天氣晴朗炎熱，高溫可以到35度，但仍要留意午後雷陣雨。下周一開始環境轉為西南風，中南部降雨機率增加。

氣象預報員徐仲毅說，今天和周末天氣晴朗炎熱，有午後雷陣雨天氣型態，下周開始注意西南風影響，中南部降雨機率提高，其他地區多雲有午後雷陣雨天氣為主。

徐仲毅說，受到太平洋高壓影響，今天是晴朗天氣型態，溫度比較高還要留意午後雷陣雨。以今天定量降水預報來看，山區跟中南部地區留意降雨，部分平地也會受到影響，但降雨區域較昨天小一點，雨勢也比昨天緩和，午後有發展局部較大雨勢機會，山區要特別注意。晚上雨量就明顯趨緩，但今晚仍有部分山區有降雨。

徐仲毅說，到了明天低壓帶部分移到海南島，下周日有到中南半島跟大陸交接處，進去後台灣風場轉西南風。下周一南海水氣也會隨西南風進來，中南部水氣增加，有短暫陣雨或是雷雨，其他地區屬於背風面，以多雲有午後天氣型態為主。

氣象預報員陳伊秀補充，下周一到下周五都會是類似天氣型態，西南風環境場為主，中南部降雨機率增加，降雨算是全面，不過應該是下下停停，愈後面的天氣都還要觀察。

溫度方面，徐仲毅說，今天到周末溫度都比較高，各地高溫可以來到32到35度，近山區台北盆地可能有36度高溫。

至於南海系統有機會變成颱風？徐仲毅說，熱帶季風低壓帶中心還在南海，明天會到海南島陸地，後天中南半島，確實有環流組織，如果有熱帶氣旋發展，以熱帶性低氣壓發展機會高，但也沒有完全排除形成颱風可能。

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