不給搭超空自強號卻放莒光號群聚 他怒台鐵車廂竟6成滿

端午連假將至，中央到地方都希望避免返鄉人潮變成防疫破口，中央流行疫情指揮中心也規定雙鐵、國道每車僅能坐兩成。不過就有網友抱怨，今早自強號超空，卻不給搭，莒光號到了以後，月台的人全上車群聚，光他車廂就六成滿，質疑「這哪個天才想的政策？」

對此，台鐵局說，經查該莒光號上車人數53人，符合管制兩成以下目標，可能是部分車廂人數有較多情形。

有網友今天上午在PTT上抱怨，防疫鬆懈的年輕人今天還是要搭車往高雄上班，因為新的端午政策，早上7時30分在台南站開往高雄的自強號已經都客滿了，剩下8時的莒光號，然後眼看7時47分的自強來了，每個車廂幾乎都空的，頂多不超過三人，月台上一堆人傻眼不能上車。

他說，重點8時的莒光號來了，月台上的人全上車，光是他的車廂就六成滿，每一排左右各一人，質疑「我跟前後有1.5公尺嗎？」

他氣憤表示，自強號不給搭，然後通通去莒光區間車群聚，這是哪個天才想的政策？

對此，台鐵說，配合疫情指揮中心於端午節假期疏運期間進行人潮總量管制，經查台南往高雄今上午8時501莒光號於台南上車人數約53人，搭乘率最高區間亦僅15.9%，符合總量管制兩成以下目標。惟於管控前售出座位可能有部分車廂人數較多情形，亦請列車長協助調整旅客座位。

至於台鐵退票狀況，經統計截至今天上午8時止，端午節連假期間（6月11日到14日）對號列車退票率約為8成44，座位利用率降至3.38%。由於昨天統計已退到剩2萬1790張，對於今天有沒有辦法退到剩2萬張以下，台鐵則表示，尚未，還在努力中。