端午連假別出遊！ 國家風景區、觀光遊樂業景點全關

因應本土疫情持續嚴峻，全國疫情警戒第三級延長至6月28日止。交通部觀光局說，為避免跨區移動情形，除各旅行社停止辦理旅遊外，各轄管國家風景區、觀光遊樂業景點全面暫停開放，呼籲民眾端午在家防疫。

觀光局說，已要求觀光遊樂業者及轄管國家風景區管理處依據中央流行疫情指揮中心規定，澈底落實防疫政策，避免警戒期不必要的旅遊群聚活動接觸，嚴格執行景區（點）勸離民眾、全程配戴口罩，如有不聽勸離或未帶口罩者即當場取締舉發。

相關防疫措施資訊如下：

【國家風景區】

1.封閉型景點（含遊客中心賣店）：全面暫停營運或開放（遊客中心66處及賣店114處），除下列遊客中心外，其餘各遊客中心電話仍正常服務。

(1)北觀處中角灣、野柳地質公園及和平島公園3處全面閉館，請改撥白沙灣遊客中心電話。

(2)阿里山圓潭遊客中心全面閉館，請改撥文峰遊客中心電話。

2、開放型景點：於出入口處放置公告請遊客勿前往，並於各國家風景區管理處官網同步公告宣導及機動派員至景點勸離遊客（計景點152處）。

自行管理停車場除因應當地居民停車需求外，已全部關閉並於出入口設立公告及機動派員巡檢勸離。並利用官網、社群媒體（如臉書「旅行台灣」、「喔熊」粉專）、LED電子看板等方式，配合指揮中心發布之指引加強防疫宣導。

【觀光遊樂業】

1、 依據指揮中心宣布全國提升至三級防疫警戒，全國觀光遊樂自即日起至6月28日暫停營業。

2、 觀光局已通知業者配合辦理，各家業者均已公告暫停營業時間於進出口及相關網站。