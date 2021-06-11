高鐵端午乘載降到4.5％ 籲必要搭車旅客進行簡訊實聯制

端午連假將至，台灣高鐵公司說，截至今天上午，疏運期間平均乘載率已降至4.5%。另外提醒旅客，各車站售票櫃台、自動售票機、服務台及閘門皆張貼政府「簡訊實聯制」QR Code，旅客務必掃描。

高鐵說，端午疏運期間（6月11日到15日）實施全車對號座，開行班次降至464班次並執行擴大類梅花座；為配合政府端午疏運期間加強防疫，各車次乘載率不超過兩成指示，經各項減載措施執行且持續與旅客積極聯繫協調，加以旅客持續自發性退票，截至今上午，疏運期間平均乘載率已降至4.5%，即使尖峰時段各車次乘載率均亦低於20%。

高鐵說，提醒連假期間仍有必要搭車、返鄉的旅客，請切實遵守政府相關防疫規定，高鐵各車站售票櫃檯、自動售票機、服務台及閘門皆張貼政府簡訊實聯制QR Code，敬請旅客進站乘車前及到站後，務必掃描 QR Code完成實聯制登記。同時，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫，車站內付費候車區及車廂內均禁止飲食；連續量測兩次額溫達37.5度旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。

高鐵說，因應第三級警戒期間延長，台灣高鐵於端午疏運過後（16日起）將持續實施第二階段短期班表，每周開行共556班次列車，並維持以全車對號座方式提供旅運服務，各車站營業時間提早至晚間11時30分收班，敬請旅客儘早安排行程，留意末班車發車及抵達各站時間。

高鐵強調，第三級警戒期間內退票免收手續費；已領取實體高鐵車票（含便利商店紙票）者，乘車日於三級警戒期間內，自衛生福利部疾病管制署宣布日起，因故不及於期限內辦理退票，均可自票面乘車日起一年內，持實體車票至高鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費；購買去回程車票的旅客，其中單程乘車日期如非三級警戒期間內，仍可同時攜帶去、回程車票，至車站窗口辦理退票，一併免收去回程退票手續費。

此外，針對使用定期/回數票的旅客，除依暫停自由座天數對應展延並加贈票卡使用效期外，若旅客後續已無使用需求者，高鐵公司另提供彈性退票機制，凡定期票/回數票效期含全車對號座施行期間者，均可在指定期限內，持票卡至各車站窗口辦理退票，將提供優於現行退費規範方案，並同步退還製卡費且免收手續費。