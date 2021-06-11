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警打疫苗暈倒「白袍恐懼症」 醫：看到醫護血壓不自覺飆高

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
警打疫苗暈倒白袍恐懼症，醫：看到醫護血壓不自覺飆高。記者邱瑞杰／翻攝
警打疫苗暈倒白袍恐懼症，醫：看到醫護血壓不自覺飆高。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市警第二分局蔡姓警員昨天下午施打新冠肺炎AZ疫苗時，突然昏倒在地，後來轉醒，表示只是暈針，沒有送醫，警方說，他以前也有這種暈針狀況，即俗稱「白袍恐懼症」，和疫苗沒有關係。基隆市一名診所執業醫師說，白袍恐懼症多發生在小朋友，成人也有，是因看到醫護人員血壓會不自覺飆高。

第二分局長高德昌說，分局第三組蔡姓員警施打疫苗後有暈眩情形，經瞭解，該員平時本身即有暈針情形，即針刺過程產生身體不適狀況，為俗稱白袍恐懼症，並非屬於施打疫苗後產生之症狀。注射後已無大礙並返家休息中，分局會持續關心該員身體狀況。

由於近日現在全國各地都在為優先名單第一線的醫護、消防、警察人員等施打疫苗，很多人不解什麼是白袍恐懼症？紛紛在網上或社群詢問。

基隆一名診所執業醫師今天解釋說，所謂的暈針，一般稱為白袍恐懼症，多發生在小朋友，以前大小在勸阻小朋友一些行為時，常說「不乖，就帶你去給醫生打針」，讓小朋友從小對醫生有怕怕的心理畏懼感；成人也會有，可能以前有一些不好的經驗等因素，或是自己身體狀況。

醫生表示，也就是說，白袍恐懼症就是，一看到醫護人員，或者一走進醫院看到穿著白袍的醫生或護士，血壓、心跳及呼吸等生理數值會因緊張往上飆高。

醫師建議，平常就要多注意自己的血壓，定期到衛生所量測，或在自家買血壓機，多熟知醫護人員的工作，可在打針前先溝通，放鬆心情，及平時自己隨時注意自己的血壓量測，就可降低白袍恐懼症的發生，也就不會暈針了。

衛福部國民健康署表示，提醒若民眾出現白袍恐懼症，即為看到醫護人員血壓會不自覺飆高，建議可善用國健署建置全國各地血壓量測服務資訊，定期量測血壓。新冠肺炎衝擊，個人自我防護固然重要，但血壓自我管理更不容忽視。

AZ疫苗 醫護人員 新冠肺炎

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