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西南風下周一起影響台灣 彭啟明：中南部將連日易降雨

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天的天氣和昨天類似，台灣附近顯著的偏東南風，上午晴朗炎熱，中午高溫上看33-37度，會比昨天略熱約1度，午後靠山區依舊有午後雷陣雨，閃電雷擊非常旺盛，配合上海陸風環流，局部地區還是有交會，雨勢也會延伸到晚上，類似的天氣將會持續到周末，大致上都很類似的型態。

而目前南海上，正有個低壓環流正在發展，彭啟明說，這不是典型的熱帶雲簇獨立發展的，而是一個西南風和偏東南風所交會的一個季風低壓，預期在周末會逐步發展成為熱帶性低氣壓，往廣東廣西到海南附近移動。

是否會快速發展成為颱風，他說，仍待觀察，預期機率較低，主要是距離陸地太近，發展條件有限，要是突發發展，生命期也較短。雖然對台灣沒有影響，但外圍零星的雲系，也有機會讓南部或東半部在周末期間的午後陣雨會略多一點。

彭啟明說，而這低壓登陸後，後面的西南季風跟著接手到南海附近，台灣附近風場也從東南轉為偏西南風，配合上南海上較為旺盛的水氣，台灣中南部很容易有陣雨發展，也就是不只有午後雷陣雨，可能都有零星雲系陸陸續續移入，或配合海陸風環流在沿海附近發展起來的降雨到內陸，中南部會有連續將近一周的較容易有雨，時晴時雨的情境。

而北部則較不易受到影響，但仍有午後熱對流發展，台北盆地則要留意偏西南風所造成的較高溫，溫度可能又比目前會更熱約一兩度。

彭啟明說，這一波要改變，就要等太平洋高壓逐步接手，以及和西南季風的互動，或是有颱風的生成，短期來看，這波下周一開始的西南風，是否到下周末略減弱，再有一道鋒面系統南下，梅雨季的尾巴來個臨門一腳，仍有待觀察，但隨著時序發展，也將逐步進入典型夏季天氣型態。

今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

彭啟明 南海

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