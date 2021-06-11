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西南氣流下周一報到 吳德榮：梅雨鋒下周六重返台灣

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
美國模式系集模擬(GEFS)顯示，今天起南海有熱帶擾動發展的跡象，大致往西北西通過海南島、朝再廣西、越北一帶進入陸地(左圖)。歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，下周六20時梅雨滯留鋒已重返台灣(右圖)。圖擷自tropical tidbits & ECMWF。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
美國模式系集模擬(GEFS)顯示，今天起南海有熱帶擾動發展的跡象，大致往西北西通過海南島、朝再廣西、越北一帶進入陸地(左圖)。歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，下周六20時梅雨滯留鋒已重返台灣(右圖)。圖擷自tropical tidbits & ECMWF。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，連續數日的午後對流，持續對部分水庫提供正面貢獻。由於對流旺盛，其殘餘雲系的零星降雨、直到凌晨才完全消散。今晨台灣上空皆已轉晴。

今天各地天氣晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後有強對流近山區發展，桃園以南部分平地亦受影響，有劇烈天氣發生的機率，要注意氣象局發布的特報；北部22至36度，中部23至37度，南部23至36度，東部22至35度。

周末各地天氣晴朗、白天炎熱；大氣不穩定度略提高，午後強對流近山區發展，平地受影響範圍擴大，要持續注意氣象局發布的特報。

吳德榮表示，今天起南海熱帶擾動有發展的趨勢，大致往西北西通過海南島、朝再廣西、越北一帶進入陸地。將導致南海的西南氣流增強，且於下周一起抵達台灣附近，並持續影響至下周五；下周六梅雨滯留鋒三度重返台灣，但為期末的模擬、待觀察。

吳德榮說，西南氣流影響期間，會有強弱的變化，當氣流強時，迎風面中南部有較大降雨，並擴展至背風面的北部及東半部；氣流弱時，主要降雨則侷限在中南部。迎風面中南部的降雨為不定時的，日夜皆有機率，而背風面北部、東半部則有日夜變化、比較偏在午後。至於西南氣流環境下所激發的中、小尺度對流「三立準氣象．老大洩天機」專欄系統，則已非模式所能模擬，屆時需特別注意氣象局的即時訊息及特報。

吳德榮 氣象局 西南氣流

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