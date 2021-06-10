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辛苦了！集資為醫護人員送餐！1天湧入1200組

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「疫情相挺 我們一起」助餐助菜計畫，可集資為醫事人員提供餐食或蔬菜箱。圖／業者提供
「疫情相挺 我們一起」助餐助菜計畫，可集資為醫事人員提供餐食或蔬菜箱。圖／業者提供

因為新冠肺炎疫情，身處第一線的醫事人員除了在醫療現場面對的壓力，還可能會面臨熱區醫院訂不到餐、外送不送、無力採買家中食材的困境。因此鄰家鮮生、WaBay 挖貝、快一點共同攜手，集結餐飲、計程車隊與醫事單位，共同打造「疫情相挺 我們一起」助餐助菜計畫，透過集資方式，讓餐點、蔬果箱可以送至有需要的醫事人員手中，自6月9日上線以來，已經累積集資超過1,200份的餐點與70餘盒待用蔬果箱。

本次「疫情相挺 我們一起」助餐助菜計畫，由生鮮配送平台「鄰家鮮生」、集資平台「WaBay 挖貝」、線上點餐系統「快一點」共同策動，並且媒合了凡燒臘、鹹酥李、上海鄉村、豊賀大酒家、善菓屋、真芳、Mia Cucina、上善豆家、永心鳳茶、瑞記海南雞飯、Vegan Amore蔬慕、心潮飯店、添好運、京星港式飲茶等十餘家餐飲品牌，從清晨至深夜，讓醫事人員可透過快一點線上專區免費快速取用，再由台灣大車隊直送至第一線。

該計畫同時也與院區主責人員確認實際配送需求與方式，並於院區建立聯繫窗口與分送路徑。估計每天可提供1200份餐點，目前首波合作單位包括有國立台灣大學醫學院附設醫院、台北榮民總醫院、台北市立聯合醫院和平院區、台北市立聯合醫院中興院區。除此之外，「鄰家鮮生」也提供蔬果品項，讓醫事人員家屬可以選擇喜愛的蔬果直送到府。

計畫中的餐食、蔬果箱，乃是採集資贊助。贊助者可透過「WaBay挖貝」集資平台，檢視待用餐食、蔬果箱數量、已送達餐食等金錢運用。結案後的剩餘款項，也將會全數捐至第一線的醫療夥伴單位。目前活動自6月9日晚間上線以來，已經累積超過1,200份的餐點與70餘盒待用蔬果箱。群眾集資網站可至https://backme.tw/ref/qQgzO。

疫情 北市 新冠肺炎

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