宏匯廣場12日恢復餐飲外帶 257位餐飲員工快篩全陰性

台灣本土疫情已延燒一個月，宏匯廣場配合政府防疫政策、保護從業人員，徹底執行自主停業19天。為服務市民，B2田倉超市率先在6月5日恢復營業，供應民生物資，宏匯廣場指出，本週六，6月12日將恢復全館餐飲外帶服務，為了確保健康安全的工作環境、讓顧客購買外帶更安心，宏匯廣場在餐飲復業之前，自主啟動「宏匯廣場餐飲專櫃同仁安心防疫篩檢」，與新北市立聯合醫院三重院區合作，為31家餐飲專櫃，257位餐飲同仁進行快篩，依據新北市立聯合醫院的通知，10日接受快篩的專櫃同仁全為陰性，都可以健康安心的重返工作崗位，宏匯廣場仍會持續提醒同仁們加強自我健康監測並落實防疫措施。

宏匯廣場在疫情三級警戒起，即推動宏匯美食免入館安心帶活動，在經過了19天的自主停業後，為恢復餐飲外帶服務，提前準備為餐飲專櫃同仁自主防疫篩檢，為所有宏匯廣場顧客製作提供安全、美味、營養的餐飲。在居家防疫期間顧客一通電話訂餐，不需入館即可享用加倍安心的美食，解決每日準備三餐的日常煩惱。

宏匯廣場邀請顧客，共同支持因為疫情受到衝擊的餐飲業者，本次安心帶共31家餐飲品牌參與，包含饗賓集團的開飯川食堂、饗泰多、及布娜飛、瘋一鍋、Mo-Mo Paradise、燒肉LIKE、NARA Thai、21世紀、星巴克等，提供美味現做外帶餐點，為居家防疫的日常用餐加入更多選擇。

自6月12日起為期一個月期間，宏匯廣場指出，將捐出餐飲安心帶收益的10%予「新北市好日子愛心大平台」做為防疫基金，感謝第一線的醫護天使及所有支援防疫工作的人員，為喜愛宏匯廣場的顧客共同為新北市抗疫盡一份心力。

自疫情嚴峻以來，宏匯廣場說，為保障顧客及全體同仁安全，自主暫停營業；為了共體時艱、體恤廠商，首先主動宣布調降專櫃年度包底、減免管理費及每月固定費用，更為了6月12日起恢復的餐飲安心帶服務，支付篩檢費用，安排全面安心快篩，我們會持續與所有協力廠商與合作夥伴站在同一陣線，一起預備好迎接6月12日恢復餐飲營業，在宏匯廣場服務所有顧客的充實與喜悅。