快訊

末代指考遇疫情 考生確診沒得補考怎麼辦？教育部回應了

南韓「失敗都更」活埋路過公車：光州拆屋慘案已知9死

宏匯廣場12日恢復餐飲外帶 257位餐飲員工快篩全陰性

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導

台灣本土疫情已延燒一個月，宏匯廣場配合政府防疫政策、保護從業人員，徹底執行自主停業19天。為服務市民，B2田倉超市率先在6月5日恢復營業，供應民生物資，宏匯廣場指出，本週六，6月12日將恢復全館餐飲外帶服務，為了確保健康安全的工作環境、讓顧客購買外帶更安心，宏匯廣場在餐飲復業之前，自主啟動「宏匯廣場餐飲專櫃同仁安心防疫篩檢」，與新北市立聯合醫院三重院區合作，為31家餐飲專櫃，257位餐飲同仁進行快篩，依據新北市立聯合醫院的通知，10日接受快篩的專櫃同仁全為陰性，都可以健康安心的重返工作崗位，宏匯廣場仍會持續提醒同仁們加強自我健康監測並落實防疫措施。

宏匯廣場在疫情三級警戒起，即推動宏匯美食免入館安心帶活動，在經過了19天的自主停業後，為恢復餐飲外帶服務，提前準備為餐飲專櫃同仁自主防疫篩檢，為所有宏匯廣場顧客製作提供安全、美味、營養的餐飲。在居家防疫期間顧客一通電話訂餐，不需入館即可享用加倍安心的美食，解決每日準備三餐的日常煩惱。

宏匯廣場邀請顧客，共同支持因為疫情受到衝擊的餐飲業者，本次安心帶共31家餐飲品牌參與，包含饗賓集團的開飯川食堂、饗泰多、及布娜飛、瘋一鍋、Mo-Mo Paradise、燒肉LIKE、NARA Thai、21世紀、星巴克等，提供美味現做外帶餐點，為居家防疫的日常用餐加入更多選擇。

自6月12日起為期一個月期間，宏匯廣場指出，將捐出餐飲安心帶收益的10%予「新北市好日子愛心大平台」做為防疫基金，感謝第一線的醫護天使及所有支援防疫工作的人員，為喜愛宏匯廣場的顧客共同為新北市抗疫盡一份心力。

自疫情嚴峻以來，宏匯廣場說，為保障顧客及全體同仁安全，自主暫停營業；為了共體時艱、體恤廠商，首先主動宣布調降專櫃年度包底、減免管理費及每月固定費用，更為了6月12日起恢復的餐飲安心帶服務，支付篩檢費用，安排全面安心快篩，我們會持續與所有協力廠商與合作夥伴站在同一陣線，一起預備好迎接6月12日恢復餐飲營業，在宏匯廣場服務所有顧客的充實與喜悅。

疫情

延伸閱讀

智邦啟動全員PCR檢測 防疫計畫擴及員工家人

遺體沒染疫跡象 台中宣布：高度懷疑確診即快篩

壹電視快篩陰性過關　練台生肯定員工堅守崗位

企業整合抗疫！行動快篩車今開進竹科展示

相關新聞

地球升溫1.5度恐來得更早 學者示警：台灣春季旱象將變頻繁

台灣一年來嚴重乾旱缺水，近日靠幾場梅雨「救急」才稍微紓緩水情。不過全球暖化持續加劇，最新發布的世界氣象組織報告更預測，地...

端午國道儀控紅燈將延長 高公局：要讓民眾「不方便」

全國疫情持續嚴峻，不過隨著端午連假將屆，為了配合指揮中心要求減少端午連續假期非必要之跨區移動，交通部高公局今表示，端午連...

不敢去醫院做產檢 國健署：高齡孕婦掌握7原則

孕媽咪年齡升高，懷孕早產風險也隨之提升，如今本土疫情嚴峻，許多孕媽咪擔心到院產檢恐增染疫風險。衛福部國民健康署提醒，為降...

疫情加劇！國內洋桔梗價格大崩盤 花農哀鴻遍野

嘉義縣新港鄉是台灣洋桔梗重要產地，每年11到隔年4月初出口到日本，4月後開始內銷，原先價格穩定，但本土疫情爆發後，大型活...

午後對流發展旺盛 北北基等16縣市大雨特報

氣象局今天表示，午後對流雲系發展旺盛，針對北北基等16縣市發布大雨特報

缺水大旱魚蝦九死一生 專家：旱季別忘幫牠們「度小月」保小命

台灣剛度過逾半世紀大旱的危險期，但長達一整年乾旱的結果，湖、溪、河都陸續乾了，原本在這些水中生活的魚蝦有沒有九死一生的機會？專家說，秘密就藏在魚兒的體型裡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。