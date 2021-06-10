疫情持續嚴峻 新北警籲端午連假 配合人流管制與實聯制

6月12日至14日是端午節3天連假，近期嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布延長三級警戒至6月28日，高公局預估端午連假國道交通需求量將下降，取消高乘載管制及入口匝道封閉等管制措施，僅機動實施匝道儀控管制。

為有效抑止疫情持續升溫，政府宣導民眾從事低度活動，各主要風景區已配合防疫措施關閉，新北市政府觀光旅遊局仍接續啟動「人潮儀表板」功能，透過路口監視器、交控中心系統、區公所等資訊統整人潮熱點，分「停車管制中」、「不宜再前往」、「人車禁止進入」共3級燈號，加強控管人潮熱點，降低群聚感染風險。

受預期心理影響，新北市轄區各傳統市場，含黃昏市場、大型賣場、民生必需品商店預估仍會湧入採買人流，導致周邊交通路段將出現較多車流，新北市府分析新北市確診足跡結果顯示傳統市場占最大宗，呼籲商家業者及採買民眾務必配合人流管制措施及實聯制登記，提醒採買時一次購足，減少採買次數，以分散尖峰時段人潮及車潮聚集，有效保障民眾身體健康。

新北市警局在端午節連假期間，針對轄內各交流道及重要幹道、風景區等處仍每日重點規畫交通崗共計20處，動員警力31人及義交28人，並針對市場人流管制部分，每日規畫交通崗有91處，動員警力123人與義交51人，警方表示，未來也將就防疫接種站共23處的周邊持續配合加強交通疏導，以有效紓解周邊平面道路車流，確保行車順暢及安全。