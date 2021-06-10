快訊

以巴衝突的未解之結：以色列精準武器發威，卻陷入戰略困境？

疫情持續嚴峻 新北警籲端午連假 配合人流管制與實聯制

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
6月12日至14日是端午節3天連假，近期嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴峻，新北交大呼籲端午連假期間，民眾外出配合人流管制與實聯制。圖／警方提供
6月12日至14日是端午節3天連假，近期嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴峻，新北交大呼籲端午連假期間，民眾外出配合人流管制與實聯制。圖／警方提供

6月12日至14日是端午節3天連假，近期嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布延長三級警戒至6月28日，高公局預估端午連假國道交通需求量將下降，取消高乘載管制及入口匝道封閉等管制措施，僅機動實施匝道儀控管制。

為有效抑止疫情持續升溫，政府宣導民眾從事低度活動，各主要風景區已配合防疫措施關閉，新北市政府觀光旅遊局仍接續啟動「人潮儀表板」功能，透過路口監視器、交控中心系統、區公所等資訊統整人潮熱點，分「停車管制中」、「不宜再前往」、「人車禁止進入」共3級燈號，加強控管人潮熱點，降低群聚感染風險。

受預期心理影響，新北市轄區各傳統市場，含黃昏市場、大型賣場、民生必需品商店預估仍會湧入採買人流，導致周邊交通路段將出現較多車流，新北市府分析新北市確診足跡結果顯示傳統市場占最大宗，呼籲商家業者及採買民眾務必配合人流管制措施及實聯制登記，提醒採買時一次購足，減少採買次數，以分散尖峰時段人潮及車潮聚集，有效保障民眾身體健康。

新北市警局在端午節連假期間，針對轄內各交流道及重要幹道、風景區等處仍每日重點規畫交通崗共計20處，動員警力31人及義交28人，並針對市場人流管制部分，每日規畫交通崗有91處，動員警力123人與義交51人，警方表示，未來也將就防疫接種站共23處的周邊持續配合加強交通疏導，以有效紓解周邊平面道路車流，確保行車順暢及安全。

新北交大再次提醒民眾端午連假期間請宅在家、不外出、不團聚，簡單過節平安防疫，保護自己也保護家人，用視訊一樣可和家人相聚，防疫及交通相關資訊可透過新北市政府交通局所製作「新北防疫交通懶人包」上QR CODE連結進入「新北災訊E點通」、「我的新北市FB」、「新北即時交通資訊網」及「新北交通族FB」查詢，讓有限警力充分運用在防疫作為上。

6月12日至14日是端午節3天連假，近期嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴峻，新北交大呼籲端午連假期間，民眾外出配合人流管制與實聯制。圖／警方提供
6月12日至14日是端午節3天連假，近期嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴峻，新北交大呼籲端午連假期間，民眾外出配合人流管制與實聯制。圖／警方提供

連假 疫情

延伸閱讀

端午連假OKmart會員莊園級大杯美式咖啡、拿鐵買2送2

花蓮防疫計程車隊啟動 衛生局統一調派載送居家隔離者

為防疫貢獻 新北議員捐千份快篩試紙、免費為社區消毒

端午連假到來 教育部籲學生避免不必要移動

相關新聞

有負壓隔離艙卻不用 新北消防局：對抗伊波拉才會用

新北市有民代去年媒合民間捐了14具「移動式負壓隔離艙」，現在遭質疑為何都擺在消防局內，沒有拿出來防疫。新北市消防局長黃德...

物流塞爆！北市放寬計程車可載送貨物及外送餐點

因疫情嚴峻，很多人不敢出門，生活用品和餐飲都靠物流外送，導致物流配送能量幾近飽和，生鮮食品已不再接單，造成很多民眾的不便...

疫情持續嚴峻 新北警籲端午連假 配合人流管制與實聯制

6月12日至14日是端午節3天連假，近期嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布延長三級警戒至6月28日...

救經濟！柯文哲：北市計程車放寬載貨送餐 不限按表收費

疫情持續嚴峻，台北市長柯文哲今宣布行政命令，疫情期間，台北市的計程車不受只能載客的法規限制，將放寬計程車可載運貨物或餐點...

多區醫院爆院內感染 新北市：升級裝備、加強篩檢

新北市最早從5月中旬亞東醫院爆出院內感染，到今日雙和醫院、恩主公醫院院內感染，已經多起醫院大規模染疫事件，衛生局表示，會...

恐有民眾趁端午節出遊 侯友宜：已責成29區公所管控

端午假期將至，民眾擔憂大家會趁這段期間出來遊玩。新北市長侯友宜表示，他已經責成29區公所要做好監控，也拜託市民這段期間能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。