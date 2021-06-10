疫情嚴峻弱勢家庭增 代課老師備餐貼心送暖至偏鄉

「沒有學校的營養午餐！」、「老師說要在家上課但我沒有平板！」、「爸爸常常在家裡沒有去工作！」疫情爆發以來，兒少及家庭急需關切。台灣世界展望會國內事工團隊即針對服務兒少及家庭，利用遠距或電話訪視，進行關切與需求評估。更有位於偏鄉的代課老師，因擔心部落兒少沒有穩定餐食，和展望會部落廚房的媽媽們合作，製作便當送到部落兒少家中。

目前全台仍處於三級警戒，台灣世界展望會今日舉辦「第32屆飢餓三十人道救援行動線上記者會」，遠端連線印度世界展望會會長麥達夫．貝拉康達（Madhav Bellamkonda）分享疫情下弱勢孩子的困境及世界展望會在印度第一線的救援服務工作，同時台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯，也分享台灣受疫情衝擊的弱勢家庭處境。

胡婉雯表示，台灣世界展望會國內事工團隊即針對服務兒少及家庭，利用遠距或電話訪視，進行關切與需求評估，統計至6月8日，經過全台超過600位社工的努力，發現近4800戶需要民生物資、近4400戶需要緊急經濟協助、近1500位營養餐食或幼兒照顧的需求、超過7000位學齡童有數位設施和網路設備的需求。

胡婉雯表示，疫情帶來的停課措施，對許多隔代教養、外籍配偶家庭，帶來許多教育、教養的問題，而經濟面的影響，更衝擊著原本就岌岌可危的弱勢家庭。因此位於偏鄉的代課老師余健智，是展望會培育自立的青年，疫情停課後，因擔心部落兒少沒有穩定餐食，所以在防疫的前提下，和展望會部落廚房的媽媽們合作，製作便當送到部落兒少家中，並確認部落兒少的安全。

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，疫情讓記者會從實體轉換虛擬，由於沒有實體的接觸，更讓使人感知到團隊合作的力量；這看不見的病毒，也鍛鍊了世界展望會不論在國內外，更有韌性的救援方式；展望會對國內外脆弱兒童的關懷和愛，也不會因為距離而阻隔。