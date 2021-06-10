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以巴衝突的未解之結：以色列精準武器發威，卻陷入戰略困境？

防新冠併發症 接種13價疫苗有效降低約35%死亡率

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

施打13價肺炎鏈球菌、百日咳與流感疫苗可減少新冠肺炎重症機率達30%！多位醫師與WHO相關指引都建議，民眾除了等待新冠肺炎疫苗外，不妨透過接種前述三種疫苗，有效降低重症與繼發性細菌感染的機率，避免症狀進一步惡化。

台灣大學醫學院兒童醫院院長黃立民受訪時說，新冠肺炎疫苗與肺炎鏈球菌疫苗都是「不活化型疫苗」，彼此間不會互相排斥，且除非過去接種其他疫苗有發生過過敏反應，所有民眾都可以接種肺炎鏈球菌疫苗，大約兩週後就能形成免疫力，且可以有效降低約35%的死亡率

近日台灣新冠肺炎確診死亡率將近2.8%，遠高於世界平均死亡率的2.16%，民眾卻遲遲等不來救命的新冠肺炎疫苗。醫師徐嘉賢在粉絲專頁黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師呼籲民眾，孩童、長者及患有氣喘、慢性肺部疾病的民眾可以儘快施打肺炎鏈球菌疫苗，避免染疫後併發更嚴重的細菌感染。

台灣的肺炎鏈球菌疫苗有13價與23價兩種，本次醫師推薦的13價肺炎鏈球菌疫苗屬於公費幼兒常規接種項目，在民眾年幼時就會接種三劑，約有十年的保護效果，但後續有需要都需自費接種，每劑價格約在3000元上下。

此外，世界衛生組織的《COVID-19 大流行期間免疫活動的指導原則》中也建議，各國在疫情期間應繼續施打肺炎鏈球菌、百日咳與流感疫苗，尤其肺炎鏈球菌疫苗可以有效預防原發性與繼發性的細菌感染。美國柏克萊大學發表的研究更指出，肺炎鏈球菌結合型疫苗有助於降低新冠病毒住院的死亡率。

但黃立民提醒，現在因為民眾積極施打肺炎鏈球菌疫苗，很多診所的都在急著調貨，雖然目前各診所已安排了適當的防疫分流動線，但民眾前往施打時也要務必注意防疫，避免因為群聚而反而造成染疫風險，更是得不償失。

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新冠肺炎 流感疫苗 死亡率

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