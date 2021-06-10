端午國道儀控紅燈將延長 高公局：要讓民眾「不方便」

全國疫情持續嚴峻，不過隨著端午連假將屆，為了配合指揮中心要求減少端午連續假期非必要之跨區移動，交通部高公局今表示，端午連假期間，國道將採嚴格匝道儀控，並關閉服務區賣場，預估連假期間上國道的車輛次，平均每天將控管在100萬輛、53百萬車公里以下。

高公局長趙興華表示，這也是國道首次啟動這樣子的管制措施，過去都是以疏運為主，這次則是希望抑制車流，主要就是要讓民眾覺得「上國道會非常不好上」，「沒有必要就不要來了」。

根據高公局的規畫，端午連假(6月12日起至6月14日)期間，僅實施單一費率(無每日20公里優惠里程)及入口匝道儀控，為了減少人流移動、車流降載，將再採取「高強度」的國道車流調控與匝道管制，延長儀控紅燈秒數，並滾動檢討提高匝儀管制強度。

此外，服務區賣場也將停止營業，並暫停各項營業銷售服務(含ETC業務)，僅保留部分公廁提供使用，另為維護車輛補給需要，服務區各加油站仍提供加油服務。

高公局強調，連假期間國道以提供緊急救護、貨運物流及公務值勤為主，對非必要而上路者，在高強度匝道儀控下，會造成匝道排隊情形，若當車流回堵而影響地方交通時，將請地方警力做必要交通管理。

趙興華表示，過去連假期間，國道都是做交通疏導管制，匝道儀控沒有管得這麼緊，但這次為了要控制上國道的車流，雞採取高強度的車流儀控，其中匝道管制的部分，會比照年節期間，紅燈秒數加倍，一個週期約48秒，其中紅燈35秒、綠燈10秒、黃燈3秒。

趙興華強調，呼籲民眾盡量不要出門，排隊的車流就不會這麼長，如果有車流回堵的狀況，會協調警方優先幫忙處理小客車的部分，另也會藉著國道監視器做監控。

至於若有駕駛人不配合，硬要上國道，是否會有開罰機制？趙興華說，若遇到車輛闖匝道紅燈，將依法開罰三千到六千元。

趙興華說，過去端午、清明連假車流量都超過110百萬車公里，今年預估車流量約53百萬車公里，因此目前是把車流量控制在53百萬車公里以下，每天上國道的車輛次則是控制在100萬輛次以下。