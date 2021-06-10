防疫在家減重怎麼吃？義大醫院專家建議：蛋白餐為主

民眾為防疫選擇宅在家上班，飲食多點外賣，容易產生肥胖問題，高雄義大大昌醫院纖體健康中心主任宋天洲建議，一周飲食控制可以蛋白餐為主，盡量降低澱粉，並列出一周多樣化飲食菜單，確保吃的健康、飽，瘦身又能增加免疫力。

宋天洲表示，民眾想成功減重，飲食約占七成、運動占三成，現在人人以外食為主，如何選擇對的食物非常重要，因人體除了骨頭皆靠胺基酸支撐，要維持身體機能，強調蛋白質攝取。

宋天洲建議，一周飲食菜單周一至周三全蛋白餐、周四至周五增加水果餐，周六周日家人都聚在一起，可增加少量澱粉等，蛋白質及澱粉攝取盡量放在早餐及午餐，晚餐以簡單的蛋白質及蔬菜為主，每天飲食多樣化減少膩感，一天熱量約可控制在1000多大卡，一個月約可減重2公斤，連糖尿病患者都可參考。

舉例來說，周一早餐吃顆荷包蛋、無糖優格及咖啡，午餐吃一份皮蛋豆腐及一隻去皮滷雞腿，點心喝杯牛奶，晚餐吃一塊舒肥雞胸肉、沖泡海帶芽湯及炒蔬菜，餐餐都吃得飽，且食材都是超商就能買到，減少到菜市場補貨可能產生的群聚風險。

宋天洲表示，當想吃精緻一點，也可選擇地瓜、水果搭配牛肉及沙拉，再加上無酒精紅酒，其實搭配起來也很豐盛，另外，雞胸肉、無糖豆漿、低指牛乳、蒟蒻寒天、非油炸泡麵等低熱量高飽足感食材，都是在家健康減重可選擇的優秀食材。