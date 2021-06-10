國內線退票免手續費延到28日 端午須搭機6機場可快篩

因應中央疫情指揮中心宣布全國第三級警戒延長至6月28日，交通部民航局說，已協調航空公司免手續費退票，也呼籲端午連續假期盡量避免外出，如仍有搭機必要的旅客，可於設快篩站六機場自願篩檢，避免疫情傳播。

民航局表示，已協調國內線航空公司，第三級警戒期間，即至6月28日24時止之國內線航班，可免手續費退票，申請期間及相關作業細節，旅客可洽航空公司詢問或至其官網查詢。

民航局說，配合中央疫情指揮中心防疫政策，降低民眾染疫風險，針對即將到來的端午節連續假期，呼籲最佳的過節方式就是待在家裡，避免跨區移動及非必要外出，透過視訊、電話和遠方親友報平安，表達關心，共同努力儘早恢復正常生活。

民航局說，依據中央疫情指揮中心核定及協助台東縣政府，民航局已配合於台北、台中、高雄、嘉義、台南及台東等六個有飛往離外島航班航空站設置篩檢站。

民航局提醒，欲前往澎湖、金門、馬祖及蘭嶼、綠島之搭機旅客應提早至少90分鐘到機場辦理填寫、繳交健康聲明書，有症狀者需接受核酸檢測、不得登機，如果旅客搭機前14天內有疑似症狀者需接受快篩，採檢陰性才允許登機；另旅客亦可自願進行快篩，於採檢陰性後登機，以共同防止疫情傳播到離外島地區，以維護自身及家人暨離島鄉親的健康。