「上帝金戒指」今登場！ 台灣不可見 天文館直播同步看

去年6月21日發生日環食，吸引大批民眾觀看，今年全球第1場日環食將在今日登場。天文館表示，日環食是非常罕見的特殊天象，今年全球第一場日食將於台灣時間6月10日下午4點13分至9點11分在北半球的高緯度地區登場，台灣本次無法見到日食現象，下次台灣大範圍地區再看見日環食要等到2215年，而最近一次日偏食也在2023年4月才會出現。

天文館表示，全球每年至少發生兩次日食，只是每次能見到日食的區域很小。今年全球第一場日食將於台灣時間6月10日下午4點13分至9點11分在北半球的高緯度地區登場，北半球高緯度的加拿大、格陵蘭及俄羅斯部分地區可見日環食，北歐及西伯利亞等地則可見日偏食，而台灣則無法見到本次日食現象，台灣大範圍地區再看見日環食要等到2215年，而最近一次日偏食也在2023年4月才會出現。

天文館建議，儘管受到全球疫情影響無法出國觀賞，但台北天文館仍透過國際聯播方式，匯總各地日食直播點，提供國人在網路上觀賞這場日環食奇景，請參閱台北天文館網站「網路天文館/天象預報」網址（ https://www.tam.museum/astronomy/ ）。