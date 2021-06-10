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乾旱害台中椪柑、竹筍、荔枝、龍眼減產 納天災救助

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市椪柑、竹筍、荔枝及龍眼，今年因乾旱少雨，平均減產3至4成。圖／楊瓊瓔服務處提供
台中市椪柑、竹筍、荔枝及龍眼，今年因乾旱少雨，平均減產3至4成。圖／楊瓊瓔服務處提供

台中市椪柑、竹筍、荔枝及龍眼，今年因乾旱少雨，導致椪柑葉片萎凋、著果差，竹筍出筍率低、筍徑細小，荔枝及龍眼等作物出現落果現象，平均減產3至4成。立委楊瓊瓔向農委會爭取現金救助，農委會近日分別已公告將台中市椪柑、竹筍、荔枝及龍眼納入「辦理農業天然災害現金救助地區」。

農委會指出，椪柑每公頃救助7萬5千元，竹筍每公頃救助3萬6千元，荔枝每公頃救助6萬元至9萬元，龍眼每公頃救助6萬元，農民自即日起可向受災地區公所申報，另市府農業局加碼補助生產資材每公頃1萬元，幫助農民度過難關。

楊瓊瓔表示，去年9月至5月底乾旱少雨，導致椪柑葉片萎凋、著果差，竹筍出筍率低、筍徑細小，荔枝及龍眼等作物出現落果現象，影響農民生計，他分別於今年4月、5月、6月邀集農委會相關單位前往果園勘查災情，協助農民與地方政府統整災情，依農業天然災害救助辦法，幫助農民度過災情。

楊瓊瓔說，由於乾旱災情影響的時程較長，台中市各區公所經統計災情後，市府農業局發文提報農委會，楊瓊瓔特要求農委會儘速審議，依農業天然災害救助辦法，分別於5月26日及6月9日核定公告將台中市為椪柑、竹筍、荔枝及龍眼納入「辦理農業天然災害現金救助地區」，另市府加碼補助生產資材每公頃1萬元，幫助農民度過難關。

楊瓊瓔提到，受損椪柑、竹筍、荔枝及龍眼農友自即日起可攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本向受災地區公所提出申請；非土地所有權人者，應再檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書，假日不受理；此外，基於防疫考量，農友可備妥相關文件後，以傳真、郵寄或電子郵件等方式向所在地公所申報。

楊瓊瓔也要求農改場應儘速提供農民因應極端氣候的種植、預防農損等技術，降低農產業的天災風險，提升農民種植意願。

農民 椪柑 農委會

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