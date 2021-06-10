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疫情＋股東掏空！「樂尼尼」集團倒閉 14間門市停業

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
包括樂尼尼義式餐廳在內，樂尼尼餐飲集團宣告停業。圖／取自Lenini 樂尼尼義式餐廳粉絲頁
包括樂尼尼義式餐廳在內，樂尼尼餐飲集團宣告停業。圖／取自Lenini 樂尼尼義式餐廳粉絲頁

新冠肺炎疫情持續衝擊，許多餐飲業者也招架不住。在台共有14間分店，包括樂尼尼義式餐廳、夏部火鍋、賣飯食等品牌的「樂尼尼餐飲集團」宣佈，因疫情衝擊加上股東掏空，因此已於6月1日結束營業，成為疫情期間內另一個消失的回憶。

樂尼尼餐飲集團旗下的「樂尼尼義式餐廳」，最初於2015年創立，提供有多款披薩、義大利麵、燉飯、焗烤等料理，包括內湖、林口、淡水、桃園、新竹等地共有7間門市，另外同樣創立於2015年的「夏部火鍋」則是壽喜燒鍋物，而「賣飯食」以燒肉、咖哩等飯食為主，各有不同的特色。

根據樂尼尼粉絲頁所發布的公告，指出疫情的衝擊，加上股東淘空公司，不堪虧損數千萬元，只能於6月1日宣佈停業。聲明中也指出，離職員工均給予遣散費，並協助轉介至其他公司任職。對於此消息，網友也表示「好吃 真的可惜了」、「又少了一家很喜歡的店」、「來不及去吃了⋯⋯想念火鍋」

樂尼尼餐飲集團宣告停業。圖／取自Lenini 樂尼尼義式餐廳粉絲頁
樂尼尼餐飲集團宣告停業。圖／取自Lenini 樂尼尼義式餐廳粉絲頁

疫情 掏空 新冠肺炎

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