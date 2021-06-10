三重、中和重災區 迪卡儂推運動用品外帶服務

新北市確診人數累積破5千人，以板橋、中和、三重區最嚴重，其中在三重、中和都有店面的迪卡儂，配合警戒升三級，不只推出線上課程，也針對不同店家訂定如來電外送、社群外帶服務。迪卡儂表示，疫情期間考量民眾運動需求，希望能盡快把運動用品送到顧客手上。

經發局指出，受到疫情影響，迪卡儂來客數減少，店內各類實體運動課程也宣布暫停或延後，原定去年底剛開幕的三重店要在上月底舉辦運動派對宣傳全運會，就因疫情而延後辦理。

在疫情尚未趨緩下，迪卡儂分別在三重店和中和店推出「來電我幫你送」2小時送到家服務，以及「運動用品外帶」服務。大台北地區民眾只要致電詢問商品並留下資料後，將會有服務人員報價運費、專人取貨結帳，最快2小時即可將商品寄送到家；中和店則用LINE社群外帶讓有習慣運動的民眾，能以最安全、低風險方式完成購物。

迪卡儂表示，這些外帶、外送方式隨著警戒三級實施，都有在各地店面推出，內容因地制宜，目的都是一樣，希望能增加讓民眾快速得到運動用品的方法。

此外，迪卡儂也推出線上課程協助民眾利用防疫期間鍛鍊身體，民眾可以用視訊方式線上參與瑜珈、皮拉提斯、有氧舞蹈等教學課程，在家也能安心運動，提升自我抵抗力。