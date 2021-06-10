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7-11 ibon新增「防疫紓困申請表單」列印服務

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
01_防疫紓困4.0來了！勞工、家庭補貼申請7-ELEVEN應援。圖／7-ELEVEN提供
01_防疫紓困4.0來了！勞工、家庭補貼申請7-ELEVEN應援。圖／7-ELEVEN提供

響應政府政策，7-ELEVEN藉由超過6,100台ibon便利生活站領先架構「防疫列印專區」，5月下旬首度推出簡訊實聯制列印吸引超過4萬人次使用、帶動相關業績成長近50%，即日起新增「防疫紓困申請表單」列印服務，同步主管機管最新防疫資訊、即時上架簡訊實聯制、防疫生活規範等6種選擇，有需要的民眾居家透過OPEN POINT App或ibon雲端列印網線上預約、就近到門市列印，省時又方便。

如果想使用7-ELEVEN ibon雲端列印網的預約列印，網址為https://print.ibon.com.tw/licenseproduct/DetailLicenseProductId=25；也可使用OPEN POINT App預約列印，在開啟App後點選ibon服務，再點選防疫紓困表單ibon快速印活動頁面，選擇檔案上傳，即可就近到7-ELEVEN的ibon機台列印。

此外，響應防疫紓困4.0孩童家庭防疫補貼，7-ELEVEN門市內的中國信託ATM同步主管機關公告日起至7月7日開放民眾使用，家長攜帶孩童健保卡與個人提款卡、只需簡單4步驟就能快速領取，領取完成可獲得一張專屬優惠小白單，持小白單購買店內指定商品可享優惠，7-ELEVEN加碼祭出居家防疫必備的營養補給、堅果零食、清潔用品等指定品項優惠，包括萬歲牌堅果指定品項同價位第2件5折、黑人牙膏指定品項任2件99元等，方便民眾紓困申請、物資補給一站滿足。

7-ELEVEN自5月疫情爆發後滾動式響應政府推動各項防疫新生活服務，更積極以數位化的OPEN POINT App串聯疾管家LINE官方帳號登入實聯制、每日下午兩點同步直播中央指揮中心最新疫情記者會，推動「點數商城」線上換、就近取防疫物資，並整合6,100家門市與上千台智FUN機打造離家最近的社區物資補給站，方便民眾就近買、安全付、安心吃。

端午節將近，7-ELEVEN的6,100家門市持續推出「預約外帶自取」服務，加碼於6月11日至6月14日推出指定商品第2件半價優惠，並鼓勵使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大低接觸支付工具消費滿150元結帳金額再88折活動，提早打電話向門市訂購，避群聚、物資備好備滿。

7-ELEVEN門市主打「預約外帶自取」服務，加碼於6月11日至6月14日推出指定商品第2件半價優惠，並鼓勵使用3大低接觸支付工具推消費滿150元結帳金額再88折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市主打「預約外帶自取」服務，加碼於6月11日至6月14日推出指定商品第2件半價優惠，並鼓勵使用3大低接觸支付工具推消費滿150元結帳金額再88折。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon即日起新增「防疫紓困申請表單」列印服務，同步主管機管最新防疫資訊、即時上架簡訊實聯制、防疫生活規範等6種選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon即日起新增「防疫紓困申請表單」列印服務，同步主管機管最新防疫資訊、即時上架簡訊實聯制、防疫生活規範等6種選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon領先架構「防疫列印專區」，可線上預約、就近到7-ELEVEN門市列印。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon領先架構「防疫列印專區」，可線上預約、就近到7-ELEVEN門市列印。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超過6,100台ibon便利生活站即日起新增「防疫紓困申請表單」列印服務。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超過6,100台ibon便利生活站即日起新增「防疫紓困申請表單」列印服務。圖／7-ELEVEN提供

實聯制 疫情 健保卡

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