7-11 ibon新增「防疫紓困申請表單」列印服務

響應政府政策，7-ELEVEN藉由超過6,100台ibon便利生活站領先架構「防疫列印專區」，5月下旬首度推出簡訊實聯制列印吸引超過4萬人次使用、帶動相關業績成長近50%，即日起新增「防疫紓困申請表單」列印服務，同步主管機管最新防疫資訊、即時上架簡訊實聯制、防疫生活規範等6種選擇，有需要的民眾居家透過OPEN POINT App或ibon雲端列印網線上預約、就近到門市列印，省時又方便。

如果想使用7-ELEVEN ibon雲端列印網的預約列印，網址為https://print.ibon.com.tw/licenseproduct/DetailLicenseProductId=25；也可使用OPEN POINT App預約列印，在開啟App後點選ibon服務，再點選防疫紓困表單ibon快速印活動頁面，選擇檔案上傳，即可就近到7-ELEVEN的ibon機台列印。

此外，響應防疫紓困4.0孩童家庭防疫補貼，7-ELEVEN門市內的中國信託ATM同步主管機關公告日起至7月7日開放民眾使用，家長攜帶孩童健保卡與個人提款卡、只需簡單4步驟就能快速領取，領取完成可獲得一張專屬優惠小白單，持小白單購買店內指定商品可享優惠，7-ELEVEN加碼祭出居家防疫必備的營養補給、堅果零食、清潔用品等指定品項優惠，包括萬歲牌堅果指定品項同價位第2件5折、黑人牙膏指定品項任2件99元等，方便民眾紓困申請、物資補給一站滿足。

7-ELEVEN自5月疫情爆發後滾動式響應政府推動各項防疫新生活服務，更積極以數位化的OPEN POINT App串聯疾管家LINE官方帳號登入實聯制、每日下午兩點同步直播中央指揮中心最新疫情記者會，推動「點數商城」線上換、就近取防疫物資，並整合6,100家門市與上千台智FUN機打造離家最近的社區物資補給站，方便民眾就近買、安全付、安心吃。