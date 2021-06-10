7-11 ibon新增「防疫紓困申請表單」列印服務
響應政府政策，7-ELEVEN藉由超過6,100台ibon便利生活站領先架構「防疫列印專區」，5月下旬首度推出簡訊實聯制列印吸引超過4萬人次使用、帶動相關業績成長近50%，即日起新增「防疫紓困申請表單」列印服務，同步主管機管最新防疫資訊、即時上架簡訊實聯制、防疫生活規範等6種選擇，有需要的民眾居家透過OPEN POINT App或ibon雲端列印網線上預約、就近到門市列印，省時又方便。
如果想使用7-ELEVEN ibon雲端列印網的預約列印，網址為https://print.ibon.com.tw/licenseproduct/DetailLicenseProductId=25；也可使用OPEN POINT App預約列印，在開啟App後點選ibon服務，再點選防疫紓困表單ibon快速印活動頁面，選擇檔案上傳，即可就近到7-ELEVEN的ibon機台列印。
此外，響應防疫紓困4.0孩童家庭防疫補貼，7-ELEVEN門市內的中國信託ATM同步主管機關公告日起至7月7日開放民眾使用，家長攜帶孩童健保卡與個人提款卡、只需簡單4步驟就能快速領取，領取完成可獲得一張專屬優惠小白單，持小白單購買店內指定商品可享優惠，7-ELEVEN加碼祭出居家防疫必備的營養補給、堅果零食、清潔用品等指定品項優惠，包括萬歲牌堅果指定品項同價位第2件5折、黑人牙膏指定品項任2件99元等，方便民眾紓困申請、物資補給一站滿足。
7-ELEVEN自5月疫情爆發後滾動式響應政府推動各項防疫新生活服務，更積極以數位化的OPEN POINT App串聯疾管家LINE官方帳號登入實聯制、每日下午兩點同步直播中央指揮中心最新疫情記者會，推動「點數商城」線上換、就近取防疫物資，並整合6,100家門市與上千台智FUN機打造離家最近的社區物資補給站，方便民眾就近買、安全付、安心吃。
端午節將近，7-ELEVEN的6,100家門市持續推出「預約外帶自取」服務，加碼於6月11日至6月14日推出指定商品第2件半價優惠，並鼓勵使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大低接觸支付工具消費滿150元結帳金額再88折活動，提早打電話向門市訂購，避群聚、物資備好備滿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言