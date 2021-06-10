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疫情下繳納就業安定費 勞動部推行動支付

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
針對雇主聘僱外國人應繳納的就業安定費，勞動部已開放「台灣Pay」、「嗶嗶繳」及「Line Pay Money」行動支付繳費管道。圖／勞動部提供
針對雇主聘僱外國人應繳納的就業安定費，勞動部已開放「台灣Pay」、「嗶嗶繳」及「Line Pay Money」行動支付繳費管道。圖／勞動部提供

隨著行動支付日益普遍，針對雇主聘僱外國人應繳納的就業安定費，勞動部已開放「台灣Pay」、「嗶嗶繳」及「Line Pay Money」行動支付繳費管道，掃碼即繳，提供雇主更快速、多元的繳費選擇，且於嚴重特殊傳染性肺炎期間以行動支付繳款免出門，讓雇主防疫更安心。

勞動部表示，配合國人使用行動支付繳費方式逐漸普遍，且於嚴重特殊傳染性肺炎期間，人與人之間必須避免不必要的接觸減少染疫的風險，所以雇主以行動支付繳納就業安定費可以免出門繳費，且「台灣Pay」、「嗶嗶繳」及「Line Pay Money」均免收手續費，繳費紀錄亦保存在所使用的App中，不僅可供雇主隨時查詢，且方便快速。

勞動部說明，除以「台灣Pay」、「嗶嗶繳」及「Line Pay Money」行動支付繳納就業安定費外，雇主亦可申請帳戶自動扣繳或使用全國繳費網在家繳費，減少外出繳費的機會，確保防疫安全不打折。，如有繳納就業安定費相關問題，可電洽勞動部電話服務中心（電話：02-8995-6000），或至勞動部勞動力發展署網站（ https://www.wda.gov.tw ）查詢。

勞動部 肺炎

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