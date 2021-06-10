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不出門不群聚 農委會籲合法農業移工雇主注意防疫措施

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
疫情嚴峻，電子工廠爆移工群聚，近期農委會也提醒合法農業移工雇主，須做好各項防疫措施。本報資料照片
疫情嚴峻，電子工廠爆移工群聚，近期農委會也提醒合法農業移工雇主，須做好各項防疫措施。本報資料照片

移工是我國農業重要的勞動力來源，農業圈希望多層保護，政府鼓勵移工快篩；農委會則表示，登記有案的合法農業移工，近期都一家一家農場致電提醒，現階段疫情嚴峻，要盡可能做好各項防護措施。

根據內政部移民署的統計，到今年4月為止，失聯移工有5萬1374人；由於很大一部分失聯移工都在田間，是我國農業重要勞動力，這是公開的秘密；近期電子工廠爆發移工群聚，農業圈也希望中央防疫單位，能鼓勵農業移工出來篩檢免責，保護移工也避免農產品供應鏈出現問題。

農委會人力辦公室執秘蔡佩君表示。根據目前最新的統計資料，包括畜牧、養殖、農糧合法引進的農業移工共357人；另外，由農會、合作社晉用外籍移工，再配置到有需求農場去的外展移工有408人，兩者加起來765人；近期農委會已挨家挨戶，每間農場、合作社、農會逐一致電交代，請雇用的移工，這陣子不要亂跑，也不要群聚，雇主要留意移工的動向，「要看緊」。

蔡佩君說，移工需求都是一陣一陣的，遇到採收期，才需要大量勞動力，農委會僅能針對合法引進的農業移工進行宣導，請雇主要求移工盡可能假日待在家，不要出門，也請仲介協助翻譯傳達。

她表示，另外，外展的農業移工是派遣性質，比如某農會申請並管理，再派駐到各有需求的農場去幫忙，若農忙結束後，再轉移到另一個農場，但現在因應防疫，就請移工暫時不移動，維持現有的農場運作，留在原本工作的農場即可，暫時不轉移。

蔡佩君說，至於失聯非法的移工，非農委會能力所及，其實現階段地方也抓的非常兇，抓到一位開罰30萬，因此農民也都非常謹慎，不會冒險。

移工 農委會 農會

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