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醫護靠超人姿勢救命不再做白工 健保宣布納給付

中央社 / 台北10日電

國際間發現，讓新冠肺炎患者以「超人姿勢」的方式趴著，有助改善血氧濃度、降低死亡率，但至今無健保給付。健保署今天宣布給予每次140元給付且不限申報次數，盼救命優先。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，染疫患者重症死亡率居高不下，國外醫療團隊發現，以呼吸道加濕器和俗稱「超人姿勢」的俯臥姿勢都有助降低死亡率，但現行相關療法不是健保給付受限多，就是根本沒有給付，恐讓醫護做白工。

衛生福利部中央健康保險署近日緊急研議相關給付規定，今天宣布新增申報項目並放寬相關給付規定，所有治療費用最後將由政府公務預算全數支應。

健保署醫務管理組科長陳依婕今天上午接受記者電話聯訪時表示，根據專家說法，讓病人處於超人姿勢，可以增加肺部擴張、減少肺部和心臟的壓迫，促進氧氣交換效率，減少病人呼吸器、氧氣使用時間，降低高濃度氧氣的肺損傷後遺症。

陳依婕說，經討論，決議以「體位引流」作為給付項目，該項目主要是讓患者翻身、加速痰液排出，每次給付新台幣140元、每天只能申報2次，但考量新冠肺炎患者可能有較多次翻身需求，因此放寬申報次數，醫護只要有翻身就可申報，次數無上限。

另外，健保也新增呼吸道加濕器的「經鼻高流量濕化氧氣治療」申報項目。

陳依婕指出，根據專家說法，相較傳統氧氣治療，這種呼吸道加濕的氧氣治療可提供病人控制溫濕度的高濃度氧氣，並減少空氣逸散，國際經驗及實證均顯示可避免新冠肺炎病人插管，減少呼吸器使用。

陳依婕說，經徵詢4大相關學會意見，考量人力、氧氣、機器費用、導管費用，決議每天給予1745元治療費用，降低重症比率，提升病人治癒率。

參與討論超人姿勢給付案的台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健指出，以往超人姿勢大多用於慢性肺病患者，透過重力和物理治療原理，加速痰液拍出，國際間也發現對於新冠肺炎患者提高血氧有很大的幫助。

不過，王鶴健指出，超人姿勢做起來並不容易，一次翻身就得動用4到5人，如今健保決議放寬以無次數限制的「體位引流」作為給付標準，顯示對這種治療模式的重視，希望未來這項規定可一體適用於吸入性嗆傷等其他需要這種療法的疾病。

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