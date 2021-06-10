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高溫上看36度！ 氣象局：午後雷陣雨恐持續到深夜

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，溫度部分，今天各地高溫普遍是31至34度，盆地河谷的溫度更高，可能會來到35、36度左右，注意白天要多補充水分，尤其是長時間配戴口罩，感受上會更悶熱。圖／氣象局提供
氣象局表示，溫度部分，今天各地高溫普遍是31至34度，盆地河谷的溫度更高，可能會來到35、36度左右，注意白天要多補充水分，尤其是長時間配戴口罩，感受上會更悶熱。圖／氣象局提供

氣象局表示，今天開始到周末，天氣型態都差不多，主要是以東南風、偏南風為主，除了東部、東南部、恆春半島會有不定時短暫陣雨外，其他地區都是多雲到晴、午後有局部雷陣雨的型態為主，天氣部分要注意高溫、午後雷陣雨。

氣象局表示，溫度部分，今天各地高溫普遍是31至34度，盆地河谷的溫度更高，可能會來到35、36度左右，注意白天要多補充水分，尤其是長時間配戴口罩，感受上會更悶熱。

氣象局提醒，下午要注意午後雷陣雨，每天區域範圍多少都會不一樣，今天是以山區為主，北部平地也有午後雷陣雨的機率，提醒大家外出要記得攜帶雨具。

氣象局也提到，今天午後雷陣雨會晚一點，包含山區，到了晚上，午後雷陣雨還會延續一段時間，甚至到深夜才會逐漸停下來。

至於下周天氣變化，氣象局說，目前是關心西南風的狀況，由於中南半島、南海附近是一個大範圍低壓帶，未來幾天預估會有熱帶擾動發展的可能，不過整體來說，即使有發展，未來移動路徑也是朝海南島、中南半島前進。

氣象局說，下周開始，台灣環境會變成以吹西南風為主，南部、中部會有局部短暫雨、雷雨的天氣，其他地區還是多雲午後雷陣約的天氣行太為主，至於西南風的強度、水氣多寡，對中南部地區的不確定性較高，氣象局會持續密切注意。

氣象局 高溫

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