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新鮮直送！ 台南農產公司防疫水果箱 5種水果500元

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市農產運銷公司推出防疫水果箱，精選當季水果送到家。圖／台南農產運銷公司提供
台南市農產運銷公司推出防疫水果箱，精選當季水果送到家。圖／台南農產運銷公司提供

疫情嚴峻消費者越來越不敢出門採購，除了蔬菜箱、新鮮魚貨箱熱賣外，台南農產運銷公司也推出防疫「綜合水果箱」，以小家庭為主，挑選5種當季水果品項，包括新上市的台南愛文芒果，民眾輕鬆在家就可吃到新鮮甜美味果，每周三出貨。

台南農產運銷公司總經理李芳林表示，綜合水果箱一方面是基於防疫考量，現在已有蔬菜箱及海鮮魚貨箱等，民眾也要吃水果，但一次買一大箱又吃不完，因此採用小家庭的份量，市場人員向農民或攤商批發各種當季鮮甜的水果，做成綜合組合箱，消費者沒有保存期限的壓力，很適合小家庭，配送到府，讓民眾安心在家防疫。

李芳林說，第一波的綜合水果箱，內容有蘋果、奇異果、愛文芒果，以及木瓜與香蕉等，每箱售價500元，尤其是台南愛文芒果剛上市，也可幫助農民行銷，農產運銷公司負責把關嚴選，保證是最新鮮供應，已經上網接受下訂，回響比預期熱烈。

李芳林指出，台南地區10箱以上，同一地點免運費，但只訂單件，將加入台南市府經發局「台南便利送」運費補貼方案，市府與大都會車隊小黃計程車司機合作，以補貼運費方式，減輕消費者負擔，單件就可以送到府，小黃計程車司機也可以有收入，疫情期間，共體時艱。

如果要寄往其他地區，含運價每箱650元，但北北基桃，會有貨運延遲狀況。請自行斟酌是否合適運送，訂購可洽官網或06-5905907黃小姐。

台南市農產運銷公司推出防疫水果箱，精選當季水果送到家。圖／台南農產運銷公司提供
台南市農產運銷公司推出防疫水果箱，精選當季水果送到家。圖／台南農產運銷公司提供
台南市農產運銷公司推出防疫水果箱，精選當季水果送到家。圖／台南農產運銷公司提供
台南市農產運銷公司推出防疫水果箱，精選當季水果送到家。圖／台南農產運銷公司提供

芒果 計程車 疫情

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