忙翻天！ 郵政包裹量增2成4 交部：協調小黃、機車幫忙

國內疫情持續嚴峻，政院日前宣布全國三級警戒延長至6月28日，加上端午連假即將到來，民眾居家屯糧的需求絲毫未減，對於龐大的貨量也讓物流業者吃不消，包括嘉里大榮物流、台灣宅配通、黑貓宅急便等，都先後宣布暫停受理部分地區的低溫包裹寄件服務。

而同樣貨量暴增的不只是物流業者，中華郵政也一樣，交通部長王國材昨天就在臉書上po出中華郵政的照片，滿滿全是包裹，數量驚人，王國材也在臉書上表示「郵政公司同仁辛苦了」。

王國材今受訪時也說，中華郵政也全力進行包裹運送，同仁這段時間非常辛苦。交通部已成立公路總局平台協助低溫貨物處理，包括統一速達、宅配通、新竹物流、嘉里大榮四大低溫物流互相支援，另也媒合物流業與計程車、機車物流合作。

根據中華郵政統計，6月1至9日，扣除休假，實際投遞天數為七天，平均每天投遞包裹數量高達14萬1千多件；相較於上月同期，平均每天11萬3千多件的包裹量，就增加了近3萬件，增幅高達24.65％。

中華郵政表示，近期包裹量大增，有的單位確實很辛苦，目前協調其他函件投遞股，以跨股、跨科協投的方式幫忙分攤。