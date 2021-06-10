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疫情天人永隔！ 癌末夫與妻隔窗道別 6小時後安詳離世

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
病人與家人隔著落地窗見面，用手機擴音講講話，雖然握不到手，但溫暖卻在彼此心中流動。圖／台中慈濟醫院提供
病人與家人隔著落地窗見面，用手機擴音講講話，雖然握不到手，但溫暖卻在彼此心中流動。圖／台中慈濟醫院提供

疫情肆虐，親友不能探視住院病人，見面困難。台中慈濟醫院心蓮病房團隊知道與生命拔河的病人，使用視訊遠遠不夠，因此護理長黃美玲運用院內獨特的環境，讓病人與家屬隔窗相望說說話，一名病人隔窗看到家屬並道別後，不久便安詳離世，成了最溫暖的時刻。

台中慈濟醫院心蓮病房座落第二院區，病房中段鄰近護理站有出入口連接唐式迴廊與中庭，平常是家屬看護推病人曬太陽，享受大自然的地方。但疫情嚴峻，心蓮病房暫停家屬探病，中庭的門也關了起來，無法進出。

病患家屬疫情期間堅持要來病房探視，但礙於防疫規定無法如願。家屬拜託是否可以隔著玻璃見面？台中慈濟醫院護理長黃美玲知道安寧病房病人與家屬相見，見一次少一次，確認不影響感染控制後，讓他們隔著落地窗見面聊聊。推病人出病房，很費功夫，但看護為了安定病人家屬的心，願意花時間促成，成了「另類見面會」的安排。

乳癌末期的病人蓉蓉正住院控制病情，看護推他到玻璃門前與先生及小孩見面；貼心的孩子還準備水果給媽媽吃，見面後輾轉由護理人員協助轉交，蓉蓉吃到水果相當開心。

一位癌末病人轉到心蓮病房前，家屬幾乎天天探視，轉到心蓮病房碰上疫情升溫，無法探視。黃美玲看到病人血壓已經在80左右撐了一天，多年經驗感覺病人「好像在等什麼」，經聯繫病人女兒，才知道病人已經幾個月沒看到妻子，也許想見愛妻最後一面。

醫院安排夫妻見面，病人妻子在毛毛細雨的天，來到中庭花園隔著窗與病人道別，輕說著「要安心，會好好照顧自己，提醒先生要跟緊菩薩腳步」。黃美玲說，短短10多分鐘，好安靜、好溫暖！道別後6小時，病人當日下午4點安詳離世。

黃美玲表示，相信最後的會面，家屬與病人雖然無法彼此握手道愛、道別，但能見上面，有形的玻璃也化成無形，彼此都沒有遺憾。

蓉蓉的先生帶著孩子來看他，輾轉吃到孩子準備的水果，相當開心。圖／台中慈濟醫院提供
蓉蓉的先生帶著孩子來看他，輾轉吃到孩子準備的水果，相當開心。圖／台中慈濟醫院提供

疫情 慈濟

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