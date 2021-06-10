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台鐵平日停71列次、假日停91列次 延長到6月28日

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵停駛班表。圖／台鐵提供
台鐵停駛班表。圖／台鐵提供

為配合中央疫情指揮中心全國疫情三級警戒延長至6月28日，並評估疫情期間旅運需求，台鐵局今天宣布，將於6月15日起至6月28日止，再停駛平日各級列車71列次、假日各級列車91列次。另配合易遊網營運環島之星觀光列車停駛至6月30日止，1次、2次及502次停駛至6月30日止。

台鐵說，列車停駛受影響旅客，將協助退換票或改搭當日最近班次列車繼續行程；已購票旅客不限搭乘區間，均可自票面乘車日起一年內，持原車票至台鐵各車站窗口辦理退票，免收手續費，已完成網路付款未取票之車票及「臺鐵e訂通」退票之車票，手續費由台鐵局統計批次退款，因應防疫期間調整疏運措施，造成不便，敬請見諒。

台鐵說，列車行駛車次、時刻，請參閱台鐵網站（ http://www.railway.gov.tw ），及各車站公告。

台鐵 疫情

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