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大氣CO2濃度創新高 彭啟明感嘆：似單行道般的不回頭

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
美國國家海洋暨大氣總署日前發現夏威夷大氣研究站記錄到63年前採用精確測量以來，最高的二氧化碳濃度，今年5月測得的大氣平均二氧化碳濃度高達419 ppm。彭啟明感嘆是單行道似的不回頭，一路往上走。圖／擷取自彭啟明臉書
美國國家海洋暨大氣總署日前發現夏威夷大氣研究站記錄到63年前採用精確測量以來，最高的二氧化碳濃度，今年5月測得的大氣平均二氧化碳濃度高達419 ppm。彭啟明感嘆是單行道似的不回頭，一路往上走。圖／擷取自彭啟明臉書

全球二氧化碳濃度激增，美國國家海洋暨大氣總署日前表示，發現夏威夷大氣研究站記錄到63年前採用精確測量以來，最高的二氧化碳濃度，今年5月測得的大氣平均二氧化碳濃度高達419 ppm。天氣風險公司總經理彭啟明一早也在臉書上分享這則消息，並感嘆表示，他1988年念大學時，那時觀測大約在350 ppm，沒想到現在應該快增加100 ppm，感覺仍是單行道似的不回頭，一路往上走。

根據夏威夷毛納羅亞大氣基線觀測站（ Mauna Loa AtmosphericBaseline Observatory）的觀測紀錄，發現今年5月測得二氧化碳平均濃度419 ppm，高於去年5月的417 ppm。

由於二氧化碳的升高，同時意味著溫度上升、更極端的天氣、冰融化, 海平面上升等狀況，因此這項紀錄，也引發不少人關注。

彭啟明表示，今年5月，CO2的大氣背景平均濃度站上有史新高，達到419.13 ppm ，仍是單行道似的不回頭，一路往上走。

彭啟明說，記得他1988年念大學時，那時觀測大約在350 ppm，當時還沒網路，得看論文，教科書上多還是寫 320-340 ppm，有幾年的時間差，他印象中都是320 ppm。現在與觀測的時間距離越來越近，沒想到應該快增加 100 ppm了。

彭啟明

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