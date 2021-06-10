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台東幼兒患「疱疹性齒齦炎」增加 醫師呼籲家長多注意

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東基督教醫院小兒科醫師發現近來幼兒患「疱疹性齒齦炎」的案例較以往增加，不排除為家長傳染到家中幼兒。圖／台東基督教醫院提供
台東基督教醫院小兒科醫師發現近來幼兒患「疱疹性齒齦炎」的案例較以往增加，不排除為家長傳染到家中幼兒。圖／台東基督教醫院提供

台東基督教醫院小兒科醫師發現近來幼兒患「疱疹性齒齦炎」的案例較以往增加，不排除為家長傳染到家中幼兒。東基小兒科主任鄭弋表示，多少可能和疫情有關聯性。

鄭弋說，推估是體內帶有疱疹病毒的家長，因新冠肺炎疫情對心理、經濟造成衝擊，心裡緊張壓力大，誘發了疱疹，而家長與小孩待在家時間增加，病毒間接傳染給家中幼兒機率也大增。

近來東基醫院小兒科醫師發現幼兒得疱疹性齒齦炎前來就診件數增加，經進一步了解後，原來家中有大人口腔潰瘍，加上小孩牙齦紅腫，確認小孩得了泡疹性齒齦炎。

鄭弋表示，人一旦得過疱疹，病毒就會藏在神經結裡，只要身體抵抗力變差、生活壓力大時，疱疹病毒就會發病。

他說，得疱疹性齒齦炎小朋友，會持續發燒1至2週左右，嘴巴周邊會長水泡、潰瘍嘴破、牙齦紅腫，甚至流血是主要症狀，幼兒若出現昏睡不醒、意識不清務必盡速就醫。

鄭弋提醒，家長在這段期間要讓小孩多喝水，可以吃些冰涼的布丁、冰淇淋等，舒緩嘴巴的不適。特別要注意小孩痛到吃不下、完全喝不了水，小便量明顯減少，或者孩子睡了6小時要叫起來喝水、小便，若喚不起來就須送醫。若家長有疱疹症狀，應避免親吻小孩，在家中也應戴起口罩，才能避免把病毒傳染給小孩。

得疱疹性齒齦炎小朋友，會持續發燒1至2週左右，嘴巴周邊會長水泡、潰瘍嘴破、牙齦紅腫。圖／台東基督教醫院提供
得疱疹性齒齦炎小朋友，會持續發燒1至2週左右，嘴巴周邊會長水泡、潰瘍嘴破、牙齦紅腫。圖／台東基督教醫院提供

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