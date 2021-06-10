聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東幼兒患「疱疹性齒齦炎」增加 醫師呼籲家長多注意
台東基督教醫院小兒科醫師發現近來幼兒患「疱疹性齒齦炎」的案例較以往增加，不排除為家長傳染到家中幼兒。東基小兒科主任鄭弋表示，多少可能和疫情有關聯性。
鄭弋說，推估是體內帶有疱疹病毒的家長，因新冠肺炎疫情對心理、經濟造成衝擊，心裡緊張壓力大，誘發了疱疹，而家長與小孩待在家時間增加，病毒間接傳染給家中幼兒機率也大增。
近來東基醫院小兒科醫師發現幼兒得疱疹性齒齦炎前來就診件數增加，經進一步了解後，原來家中有大人口腔潰瘍，加上小孩牙齦紅腫，確認小孩得了泡疹性齒齦炎。
鄭弋表示，人一旦得過疱疹，病毒就會藏在神經結裡，只要身體抵抗力變差、生活壓力大時，疱疹病毒就會發病。
他說，得疱疹性齒齦炎小朋友，會持續發燒1至2週左右，嘴巴周邊會長水泡、潰瘍嘴破、牙齦紅腫，甚至流血是主要症狀，幼兒若出現昏睡不醒、意識不清務必盡速就醫。
鄭弋提醒，家長在這段期間要讓小孩多喝水，可以吃些冰涼的布丁、冰淇淋等，舒緩嘴巴的不適。特別要注意小孩痛到吃不下、完全喝不了水，小便量明顯減少，或者孩子睡了6小時要叫起來喝水、小便，若喚不起來就須送醫。若家長有疱疹症狀，應避免親吻小孩，在家中也應戴起口罩，才能避免把病毒傳染給小孩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言