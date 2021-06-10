午後仍有雷陣雨 彭啟明：下周水氣增雨勢範圍擴大

今天持續類似的天氣，白天晴朗炎熱，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，午後靠山區有熱對流發展，閃電雷擊也伴隨對流胞的發展，非常旺盛，昨天在高雄屏東山區就下了超過100毫米，全台各地幾乎靠山區都有雨勢，這對水庫上游集水區蓄積水資源很有幫助。

彭啟明說，目前台灣還是吹著偏東南風，陸地和海洋的海陸風環流變化，有時候和盛行風的東南風交會，也會發展起來局部陣雨，甚至把午後雷陣雨交互作用發展起來，讓午後雷陣雨延伸到晚上，這是在台灣很特殊的天氣現象，如果觀察雲系的走向，可以看出環境的變化。

他說，預計這幾天到周末的天氣都類似，不過趨勢上，高壓的勢力略微增強，午後陣雨的範圍可能會略少一點，溫度上，各地白天的溫度都已經逐步達33-35度，會覺得相當炎熱，中午前後盡量待在室內會較為合適。

彭啟明說，而目前偏東南風，也和目前延伸到南海南部的西南季風交會，在南海有個季風槽發展，像是一個南海的大低壓帶一樣，過去有些預測會發展成為颱風，但一直沒有快速轉起來，預期未來幾天仍有些機會，有機會發展成為一個熱帶擾動，但不管有發展起來否，這個大低壓會往廣西到廣東附近移動，在這周末期間低壓會逐步登陸減弱，對台灣直接影響機會不大。

他表示，下周一開始南海附近的風場轉為偏西南風的環境，和這幾天偏東南風影響台灣，雖然都是偏南風，但西南風配合上西南季風整個南亞大環境延伸的趨勢，水氣也較多，更容易有不穩定的發展對流環境，預計可能將近一周，西半部會更容易有雨勢，雨勢範圍及降雨時間會比目前午後雷陣雨多，要稍微留意。

彭啟明說，目前鋒面延伸到長江流域附近，位於長江下游的上海也宣布6月10日正式入梅，會有旺盛對流降雨，過去多盤踞在浙江附近，目前已經顯著往北推。每個地方的氣象單位對於影響自己地方的天氣系統的習慣定義不相同，入梅出梅的方式也有很大的差異。例如台灣已經少用入梅出梅的用法，習慣說5、6月是梅雨季節，但未來一兩周，旺盛西南發發展，鋒面顯著被往上推，較無顯著梅雨鋒面再來接近台灣的機會。

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，白天對流發生在陸地上，夜間對流環繞在上風測的海面上，這是最近幾天日夜變化的特徵。環繞的對流胞來自氣流的繞山運動，氣流受台灣地形阻擋，在繞過地形過程中，產生區域性的輻合，激發海面上的對流胞發展。白天陸地有日照增溫，陸地對流發展，海面的對流就相對地受抑制。