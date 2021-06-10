今午後對流強！吳德榮：下周西南氣流+梅雨鋒 中南部防大量降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六梅雨鋒北移，各地天氣晴朗、白天炎熱；台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後有強對流近山區發展，並擴展至部分平地，有劇烈天氣發生的機率，注意氣象局發布的特報；今天北部22至35度，中部23至36度，南部23至36度，東部22至35度。周日天氣型態仍類似，西南風帶來水氣、午後對流的範圍擴大。

他說，周五起南海有熱帶擾動發展，大致往西北通過海南島、朝再廣西、越北一帶進入陸地。將導致南海的西南氣流增強，且於下周一前後抵達台灣附近，持續至下周六型態仍未改變；配合仍在北部海面徘徊的梅雨鋒，迎風面中南部有大量降雨的條件，此亦為梅雨季台灣多雨的型態。

他表示，各國模式雖皆有類似的模擬，但對於熱帶擾動的動向、西南氣流抵達時間、台灣降雨的逐日變化，皆存有差異，且持續調整中，應密切觀察。