扛不住！宅配通、嘉里大榮、黑貓宅急便暫停收件 部分地區低溫宅配再延長

因全國三級警戒延長至6月28日，加上端午連假即將到來，民眾準備居家屯糧的需求絲毫未減，各物流業者先前暫停部分地區的低溫宅配運送，但仍然扛不住龐大的貨量。嘉里大榮物流昨天（6月8日）已在官網發布公告指出，6月12日前暫停受理一般消費者低溫包裹（含自送貨件）送抵台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市之配送服務；台灣宅配通今天也在官網公告6月10日將暫停受理全台一般消費者低溫包裹寄件及暫停受理契約客戶寄往新北市、桃園市、新竹縣市之低溫包裹；黑貓宅急便剛剛也於官網更新最新公告，即日起暫停一般消費者低溫包裹寄件服務，恢復時間未定。

根據嘉里大榮物流的公告指出，「因應本土疫情持續嚴峻，全國疫情警戒第三級延長至6月28日，本公司低溫貨量遽增，整體運能已趨近飽合」，為緩解雙北區域配送壓力，並兼顧民生食品供應鏈運作順暢，因此在6月12日前調整低溫配送作業如下：

●暫停受理一般消費者低溫包裹（含自送貨件）送抵台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市之配送服務。

●雙北區域針對賣場通路貨件維持穩定配送。

●三級防疫警戒期間恕不保證送達日期，亦無法指定到貨日期，請斟酌商品效期再行寄件。

●配合防疫升級，全面推動無接觸簽收、無配送至指定樓層，並請自備筆或印章，以減少接觸風險。

台灣宅配通的公告指出，因疫情警戒期間，又適逢端午檔期，低溫宅配貨量遽增，為了確保配送品質，調整服務內容如下：

●6月10日暫停受理全台一般消費者低溫包裹寄件（含全家、萊爾富、一般代收通路、到站寄件）。6月11日低溫宅配服務恢復正常。

●6月10日暫停受理契約客戶寄往新北市、桃園市、新竹縣市之低溫包裹。6月11日低溫宅配服務恢復正常。

●因應金門、澎湖地區航班運能限制，即日起暫停受理台灣本島往返金門、澎湖之低溫包裹，待航班班次恢復正常後將另行通知。

黑貓宅急便官網最新公告指出，配合三級警戒延長至6月28日，低溫宅配運量遽增，為確保服務品質、確保員工身心健康，調整服務內容如下:

●即日起暫停一般消費者低溫包裹寄件服務，包含黑貓寄取站、一般代收店、OK便利商店等代收通路。

●契約客戶集貨截止時間提前至中午12點止，寄往台北市、新北市、桃園市、新竹縣（市）低溫包裹將視配送運能適當管控貨量，以確保服務持續進行。

●公告期間所交付之包裹無法確保於隔日配達，請客戶斟酌商品效期再行交寄。

●暫停當日寄件當日配達服務。

●暫停非契約客戶到府集貨。