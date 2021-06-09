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帶疫苗團出國？ 旅行社：只能自由行

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
用紓困金補助民眾出國打疫苗如何？旅行社推疫苗接種行程是違法行為，旅行社不可能開團。（Photo by Toomore Chiang on Flickr under CC2.0）
用紓困金補助民眾出國打疫苗如何？旅行社推疫苗接種行程是違法行為，旅行社不可能開團。（Photo by Toomore Chiang on Flickr under CC2.0）

近日有民眾建議，政府乾脆全民一人補助3萬，讓旅行社推出類似四天三夜的美國嬌生疫苗行，這樣連疫苗預算都能省下，不但造福民眾，又可以振興旅遊業。不過，旅行社業者聽到民眾的說法，連忙搖頭稱「不可行」。

美國疫苗行

網路上傳著一個建議：政府可讓旅行社推出「美國疫苗行」，補助1500萬國人赴美國打嬌生疫苗，經費可從8500億的紓困提撥，花4500億就可以達到全民接種6成的目標，還可以省下4000億紓困預算，上百億的疫苗採購預算則可一併刪除。

待民眾返國後，政府可開放疫苗護照，讓接種者不用隔離，馬上返回工作崗位，如此一來，民眾可以享受旅遊，又可以促進觀光產業，也不用繼續爭吵疫苗採購問題，還省下部分紓困預算，可共創三贏的局面。

民眾只能自由行

對於民眾提出「疫苗之旅救觀光」的想法，日華旅行社總經理林承曄強調，打疫苗是醫療行為，台灣法規規定上不允許旅行社推相關行程，許禓哲也指出，就算法規允許，若民眾打疫苗打出問題，後續的醫療相關費用該由誰負責將難以釐清。

林承曄指出，現在台灣國境尚未開放，根本不可能推國外旅遊行程，且觀光局明定，旅行業者不能推任何從事醫療行為的行程。先前疫情平穩時就傳出有旅行推疫苗接種之旅，他強調，「這是會被吊銷執照的！所以那時根本沒人敢出來承認。」

中華民國旅行業品質保障協會理事長許禓哲也強調，「有再大的利潤我們也不敢做！要是客人打出問題、生病住院的費用誰來付？」民眾若真想出國打疫苗，旅行社最多只能幫忙訂機票、訂飯店，其他有相關風險的行程，業者都儘量避免處理。

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