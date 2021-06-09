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出國前先填飽肚子 桃園機場內全面禁止用餐

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
桃園機場遵照上級指示，航廈室內包括旅客在內全面禁止用餐，第1航廈地下2樓美食街9日已經貼出告示，同時把餐椅集中放置。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場遵照上級指示，航廈室內包括旅客在內全面禁止用餐，第1航廈地下2樓美食街9日已經貼出告示，同時把餐椅集中放置。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場遵照上級防疫指示，航廈室內包括旅客在內全面禁止用餐，2座航廈內所有餐飲廠商9日已經貼出告示，同時把餐椅集中放置，不讓旅客或員工坐。另外航空公司貴賓室及民營貴賓室內也不能用餐，業者改成餐盒讓旅客帶上飛機吃，有計畫出國的旅客在抵達機場前要先填飽肚子，免得挨餓。

桃園機場公司表示，為了配合防疫，降低感染風險，保障旅客及員工健康，採取最高規格之防疫措施，全面禁止旅客及工作人員於航廈公共空間用餐。除必要飲水外，其餘時間須全程佩戴口罩。機場公司要求餐飲業者以外帶方式提供餐點，旅客帶到飛機上吃，機場工作人員回到各單位指定處所用餐。

為了因應這項防疫新規範，航空公司及民營貴賓室業者9日特別提醒搭機旅客，起飛前可以進入貴賓室休息，提供餐盒及瓶裝飲水，但不能在貴賓室內享用，只能帶上飛機後再吃。

近期搭機報到增加很多防疫程序，旅客必須提早到機場航空公司櫃台辦理手續，加上陸路交通時間，從出發到飛機起飛提供餐點可能需要好幾個小時。業者呼籲旅客在出發前先吃點東西填飽肚子，免得長時間挨餓。

至於在桃園機場工作的員工，只能回到自己的辦公室或休息區用餐。部分沒有辦公室或休息空間的廠商員工抱怨，公共空間不能吃飯，買了餐盒沒地方吃，若違規遭到檢舉還要受罰，是否要躲進廁所內坐在馬桶上用餐？

桃園機場公司指出，因應新冠肺炎疫情警戒升級，機場公司已執行航廈出入口實聯登記制，進入航廈旅客及工作人員都必須量測體溫，並用酒精消毒雙手。機場公司也提升各項設施清潔消毒頻率至每小時1次，持續與機場各公民營單位聯手進行每日深度清消作業，致力阻絕疫情傳播，讓所有員工及入出境旅客安心。

桃園機場遵照上級指示，航廈室內包括旅客在內全面禁止用餐，第2航廈地下2樓美食街9日已經貼出告示，同時把餐椅集中放置。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場遵照上級指示，航廈室內包括旅客在內全面禁止用餐，第2航廈地下2樓美食街9日已經貼出告示，同時把餐椅集中放置。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場遵照上級指示，航廈室內包括旅客在內全面禁止用餐，第2航廈地下2樓美食街9日已經貼出告示，同時把餐椅集中放置。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場遵照上級指示，航廈室內包括旅客在內全面禁止用餐，第2航廈地下2樓美食街9日已經貼出告示，同時把餐椅集中放置。記者陳嘉寧／攝影

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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