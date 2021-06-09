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10萬勞工紓困貸款下周起跑 新增年收入50萬排富門檻
勞工紓困貸款10萬去年有近百萬人搶辦，今天捲土重來，將在6月15日（下週二）上午9點開辦。勞動部勞動福祉退休司長謝倩蒨表示，因為今年僅50萬個名額，上周經行政院跨部會小組拍板，新增申貸條件，108年度個人各類所得總額必須在50萬元以下才可申貸，可於35家銀行申辦。
勞工紓困貸款可申貸條件分別為：具備中華民國國籍、年滿20歲以上受疫情影響勞工，108年個人各類所得總額在50萬元以下者，申請日前12個月內有參加勞保超過6個月，或有3個月勞保投保薪資等級在2.4萬元以上，或未投保勞工保險但可提出工作收入證明者，均可提出貸款申請。
勞動部表示，目前有多家承貸銀行提供勞工紓困貸款線上申貸服務，為了防止申辦時群聚感染，建議有意申貸勞工多選擇已有開戶、提供線上辦理的承貸銀行辦理。
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