每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

人體抗體主要是由蛋白質構成，疫情下，若想顧好免疫力，攝取足量優良蛋白質相當重要，董氏基金會指出，每日1顆蛋，可維持健康所需，並提供「保存雞蛋5原則」，說明不同雞蛋的保存方式。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，長時間待在家裡少活動，除了腰圍容易多一圈外，也易產生三高，近年國際間已有許多研究證實，雞蛋含有卵磷脂，可降低壞的膽固醇（低密度脂蛋白，LDL）；建議一般人每天平均可以吃1顆蛋。

許惠玉說，「雞蛋」不僅有豐富蛋白質，蛋黃也有豐富的維生素A、B1、B2和鐵、磷等礦物質，價格也經濟實惠。

然我國疫情三級警戒延長至6月28日，非必要不建議外出，若要採買物資，最好一次購足量。對此，許惠玉指出，雞蛋也可一次採買大量，但須注意「保存雞蛋5原則」。

對於坊間常看到的褐殼蛋與白殼蛋，許惠玉指出，蛋殼顏色差異是因母雞品種不同，營養成份上並無差異；蛋黃顏色不同部分，除了品種遺傳外，主要是飼料中所含色素成分多寡影響，營養成分差異不大；只要是健康雞生產的蛋，營養成分均相似。

許並提醒，母雞下蛋的產道跟糞便排泄位置相同，使蛋殼容易沾染雞糞，常伴有大腸桿菌或沙門氏桿菌等致病菌，建議料理前務必先清洗雞蛋，避免敲開蛋殼時，可食雞蛋接觸到蛋殼表面的病菌及髒污。