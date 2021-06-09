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降低新冠肺炎感染風險 花蓮中醫視訊診療

中央社 / 花蓮縣9日電

新冠肺炎疫情影響，非重症民眾不進醫院，花蓮縣中醫師公會結合全縣30多家中醫診所，以視訊診療方式接受諮詢或看診。

縣府也呼籲篩檢分流，無症狀者至花蓮市衛生所，有症狀者受病毒感染率高，則至花蓮慈濟醫院、門諾醫院、國軍花蓮總醫院、鳳林榮民分院、玉里榮民分院、玉里慈濟醫院、衛生福利部花蓮醫院豐濱分院篩檢。

花蓮縣政府下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情線上記者會，除縣長徐榛蔚、秘書長張逸華、衛生局長朱家祥出席外，花蓮縣中醫師公會理事長黃輝榮也列席。

黃輝榮表示，疫情當前，中醫師全國聯合會已組織「中醫國家隊」，花蓮縣中醫師公會結合花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、衛生福利部花蓮醫院和全縣30家中醫診所，為民眾進行中醫視訊診療。若是居家隔離者、高風險者須透過衛生局轉介，一般民眾則用line溝通視訊，由中醫師「望、問」診療，之後再前往醫院、診所拿藥。

對於疫苗施打狀況，朱家祥說，中央配發給花蓮的1萬3200劑ＡＺ疫苗已全數打完，莫德納疫苗1900劑今天剛收到，直接寄至花蓮北中南8家醫院，會依據中央疫情指揮中心公布的類別順序施打。

徐榛蔚提醒，符合疫苗接種對象者，可在居住地或工作地點施打，不須移動到戶籍所在地；她呼籲民眾，若端午節連假期間，凡搭乘火車在花蓮火車站到站旅客統一由東（前）站出站，篩檢站設置在出口內，方便旅客快篩。

另外，徐榛蔚回應媒體提問有關餐飲外帶、外送量增加，導致垃圾增加如何因應，她說，縣府推動自備環保餐具，5月25日起民眾自備環保餐具掃描店內QR Code，可獲得Q幣等同現金的優惠折扣。去年爭取花東基金進行垃圾打包計畫，希望鄉親體認清潔隊員的辛苦，垃圾先做好分類與清潔。

花蓮縣今天連續第5天新冠肺炎零確診，累計感染38人、17人康復出院，匡列隔離54人、203人解除。防疫專責病床共計123床，已使用31床；防疫旅館共有255間，目前已使用46間；函送未戴口罩共17件、違反公告管制1件，累計共450件；防疫消毒場域新增173處，累計3919處。

中醫 衛生局 新冠肺炎 視訊

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