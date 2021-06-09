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石門水庫蓄水量超過7000萬噸 北水局：持續清淤不造成混濁

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫蓄水量升高，清淤工程持續進行，圖為水庫集水區阿姆坪。記者鄭國樑／攝影
石門水庫蓄水量升高，清淤工程持續進行，圖為水庫集水區阿姆坪。記者鄭國樑／攝影

石門水庫蓄水量今天超過7000萬噸，下午3點為7114.40萬噸，蓄水率35.2%，水位近225.13公尺，北區水資源局表示，水庫水位近兩周因為明顯降雨升高約20公尺，這一波梅雨暫歇，先前大雨有效為水庫挹注水源，而且不影響清淤工作。

北水局表示，石門水庫主要清淤有4個位置，水利排沙、抽沙船和羅浮路、義興陸挖，地勢最低陸挖在羅浮由國軍六軍團53工兵群支援，水位在230公尺以下都不影響清淤，年度目標為20萬立方公尺；羅浮以上到義興的陸挖清淤由北水局和第十河川局負責，水利署長賴建信5月23日對外說明時，預計4個清淤點年度合計目標為522萬立方公尺，超過上游年平均入水庫輸砂量342萬立方公尺，現階段清淤目標都超前。

北水局也說明，除非是長時間強降雨沖刷邊坡，否則清淤施工不至於造成原水濁度升高。

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