7大族群15日公費接種 物流、托育、教職員納第7類

AZ疫苗124萬劑將自15日起陸續開放公費接種，7大族群為目標對象，疫情指揮中心這次更將運輸及倉儲業者、高中職以下學校教職員及工作人員、托育人員列入第7類接種對象。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布此消息，因應國內正處於社區流行階段現況，昨天衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召開專家會議，討論新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗優先接種順序，降低疫情造成衝擊。

陳時中說，新版公費接種對象將「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」及「防疫勤務警察」納入第2類；原本是第6類的「維持機構及社福照護系統運作」前移至第5類，包含住宿型長照機構住民及其照顧人員、居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象，矯正機關工作人員及洗腎患者。

陳時中進一步說明，將感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡的第8類「65歲以上長者」中，將「75歲以上長者」及「65歲以上原住民」，提前為第6類。

另外，第7類「維持國家安全及社會機能正常運作」對象，新增「經各主管機關認定之關鍵設施工作人員」、「運輸及倉儲業者」、「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」，須報指揮中心同意。

陳時中說，日本捐贈的124萬劑AZ疫苗完成檢驗封緘後，預計12日起，分階段陸續配送至各地方政府衛生局或指定醫療院所，同時開放「第1類至第3類尚未接種第1劑疫苗者」、「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75歲以上長者」；累計6類對象預估267.5萬人優先接種疫苗。

至於預計開放施打的86萬名第7類對象，陳時中表示，該類須由教育部、國防部、交通部等相關主管機關，提出名單、審查後才會開打；指揮中心發言人莊人祥表示，只要名單審查能趕在15日開打前完成，第7類對象也可能與其他6類同步開打。

這次尚未開放施打對象，包含「65歲以上長者」、「19至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者」、「罕見疾病及重大傷病」、「50至64歲成人」，陳時中表示，相信後續開放不會等太久，現階段希望高接觸風險者、醫療人員、長照機構、75歲以上長者盡快接種。

下午記者會中也有媒體問及，雙北重災區可打疫苗者應該更廣，是否考量調整縣市分配，陳時中也說，高風險、中高風險區域都會加配疫苗，但也要考慮對目標施打群效率，有需要打得快就會加發，目標群多寡、施打效率等都是要考慮的因素。