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自製溏心蛋！達人傳授配方及「兩撇步」 保證上桌秒殺
疫情期間下廚機會增加許多，也有民眾希望在這段時間增進廚藝。其中雞蛋因為富含營養，又方便料理，成為居家食材常備品。近日一名網友分享製作「溏心蛋」的秘訣，貼文引起網友關注。
原PO在FB社團「廚藝公社」發文，他在文中說明朋友相當喜愛他自製的溏心蛋，「不到五分鐘就被朋友秒殺了。」他也點出溏心蛋製作過程要注意的部分，「難度在於控制煮蛋的時間跟剝殼。」
原PO不藏私的在貼文中附上配方比例，他說明先將醬油、味霖、糖、清酒煮滾放涼，接著「將蛋輕輕放入鍋中，水蓋過蛋，加入適量鹽巴，開大火計時七分三十秒，滾了轉小火。」
後續步驟便是將蛋撈起、沖生飲水等冷卻、剝殼，「剝好殼的蛋放入煮好的醬汁，用乾淨的塑膠袋綁起來擠出多餘的空氣，醃一到兩天就可以吃了。」原PO也貼心提醒應選用常溫蛋，以及煮之前可稍微敲一下氣室，方便剝殼。
貼文一出引起廣大關注，許多網友試做後成品相當成功，「做起來」、「謝謝分享，第一次大成功，只是蛋殼真的很難剝」、「看起來好好吃喔」、「真的很厲害」、「我兩天前醃的⋯真的不錯吃」、「夏天煮一鍋放冰箱，每天要吃再拿出來放在餐點上！超方便省時間又多一樣配菜！」。
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