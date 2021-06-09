防疫關愛長者7招式 精神科醫師：端午節傳愛這樣做

端午佳節將至，如何對長輩表達關心，同時避免染疫風險尤為重要。書田診所精神科主任醫師施妍安表示，防疫不防愛，除平時可多以電話視訊關懷長輩外，告知防疫資訊、傳播正能量減少長輩焦慮感，或寄送愛的包裹，如防疫物資、健康食品等都是很好的愛的表現。

長者確診新冠肺炎後的重症率、死亡率較其他年齡層高，更要減少外出頻率。施妍安指出，近期門診觀察發現，患者數量普遍下降，其中長者就診人次減少許多，常由家屬協助領藥，以減少長者外出染疫的風險。

面對疫情升溫所帶來的焦慮感，她提醒，民眾心態要警覺但不要緊張，以暫時休假的態度，做好自我防疫，保護自己及家人，對於擔心無法照顧好長輩的家屬們，她提供「防疫關愛長者7招式」。

第1招：自身養成好作息，免長者擔心

「照顧好自己，對長輩是最大的安慰！」施妍安表示，門診發現，許多上班族居家辦公，作息反而不規律，許多人會熬夜追劇、做自己的事。

她建議，防疫在家，生活更需要規律，長時間混亂的生活作息，反而容易焦慮失眠，建議安排結構化生活，做好有效時間管理，如居家工作應規劃工作和休息時間，建立生活的儀式感，整理思緒，讓自己有學習新事物的動力，才不會讓長者擔心。

第2招：電話、視訊關心長輩

社交隔離後，宅在家容易有失聯感及焦慮，家屬主動聯繫，可以突破長輩心中的孤立感、協助找到情感連結。施妍安指出，防疫期間，可以電話或網路視訊關懷長輩。

第3招：教導正向態度看疫情新聞

關心時，記得提醒長輩對疫情控制要保持信心，施妍安表示，長者看疫情資訊後，若出現焦慮、憂鬱感，應提醒減少關注的頻率，並以正向、幽默的角度看待疫情新聞，找尋生活小確幸，做一些有助於放鬆的事。

第4招：把握不可避免之外出時間

如今全國防疫警戒第三級延長至6月28日，民眾減少外出，指揮中心也呼籲，出外採買物資時應一次購足。施妍安建議，在戶外行動時，長輩除要注意自身防疫措施，也可把握難得外出辦事的時間，「曬曬太陽、觀察身旁風景」，舒解長期在家的低落感。

第5招：居家運動護肌力

無法外出時，施妍安則建議，長輩可養成居家運動的習慣，適度伸展筋骨，看影片學習瑜珈、跳舞等，或在陽台曬曬太陽，皆有助於放鬆身心。

第6招：佳節傳愛人不到

對於即將到來的端午節，施姸安建議，家屬返鄉對長輩表示心意，除恐釀人流群聚，還可能將染疫風險帶回老家；防疫不防愛，可以平時電話視訊關懷替代，告知長辈防疫資訊，傳播正能量，或寄送愛的包裹，如防疫物資、健康食品、將返鄉交通費轉成紅包等。

第7招：家屬代為領藥

疫情嚴峻，長者屬染疫高風險族群，不宜出入醫院等場所，如果需要回診、領藥，施姸安建議，晚輩可以協助帶領並轉交，降低長輩染疫風險。

施姸安也提醒，面對疫情帶來的不確定性，做好身心調適、正向思考，才能與疫情和平共存，當焦慮不安已嚴重影響生活，建議盡速尋求專業醫師的協助。