快訊

下周開打124萬劑AZ疫苗 陳時中：接種順序變化不大

新增274例本土個案、死亡25例！ 端午節退票潮仍持續

聽新聞
test
0:00 / 0:00

午後雷陣雨要來了！ 對流雲系發展旺 16縣市大雨特報

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
大雨特報。圖／氣象局提供
大雨特報。圖／氣象局提供

中央氣象局針對16縣市發布大雨特報。受到午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今各地山區及南投、嘉義至高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今、明兩天西半部、東北部地區及馬祖大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後各地山區及中南部地區易有短時強降雨，並有局部大雨發生的機率 ；東部、東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨。

延伸閱讀

花蓮山區降雨土石坍方 警移走1公噸巨石助民眾脫困

今明午後各地防雷陣雨 氣象局曝下波明顯變天時間

高溫炎熱、午後雷雨天氣持續到下周 周日恐變天

高雄市山區大雷雨 甲仙攔河堰川流量倍增

相關新聞

1189輛遊覽車座椅召回結果出爐 「個位數」有安全問題

蘇花公路日前發生遊覽車撞山意外，造成6死、39傷的慘劇，運安會認定遊覽車體結構有系統性問題，發出安全通告，交通部為此召回...

菜粽為何沒包菜？ 台語不「輾轉」不知菜粽即是素粽

有則冷笑話，有個人去吃了菜粽後，便和店家爭論，既是菜粽，為何粽子裡沒包菜？這對許多台語不「輾轉」（liàn-tńg）的年輕人來說，並不知所謂菜粽即是素粽的意思，古早人一大早不愛吃太油膩

30多歲女確診6天病逝 醫：減重也是防疫！不是在嚇你

國內新冠肺炎死亡人數於昨（8）日突破300，其中有9成集中在60歲以上高齡患者。昨新增的22例死亡中，一位年僅30多歲的女性為最年輕者，其因90多公斤的體重被研判為高風險個案。對此，減重醫師蕭捷健提醒

賣淫、毒癮與家庭失能 美影集拍沒落小鎮之惡

曾在《鐵達尼號》裡扮相美若天仙的凱特．溫絲蕾（Kate Winslet），在HBO剛剛播畢的迷你影集《東城奇案》（Mare of Easttown），已經成為有兩個子女，一個孫兒的阿嬤。先別急著感嘆時光飛逝，只要收看這部細膩動人的影集，相信觀眾一定被她精湛演技徹底征服。

中山大學研發「奈米盾」防疫噴霧 阻隔空氣中新冠病毒

中山大學研發擊敗新冠病毒利器！有別於常見的酒精、次氯酸、臭氧等化學消毒法，中山大學醫學科技研究所副教授楊閎蔚研究團隊，首...

梅雨救旱有功！挹注曾文、烏山頭 嘉南二期作可望供灌

梅雨鋒面帶來豐沛降雨，台南主要水庫都大進帳，不只民生用水獲得紓解，連農業也解渴了，曾文和烏山頭水庫今天合計蓄水已達1.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。