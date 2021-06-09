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午後雷陣雨要來了！ 對流雲系發展旺 16縣市大雨特報
中央氣象局針對16縣市發布大雨特報。受到午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今各地山區及南投、嘉義至高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
今、明兩天西半部、東北部地區及馬祖大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後各地山區及中南部地區易有短時強降雨，並有局部大雨發生的機率 ；東部、東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨。
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