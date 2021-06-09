端午國道客運採固定班次 公總強調：不開加班車

全國疫情嚴峻，隨著端午連假將屆，無論中央、地方都在疾呼民眾減少南北移動。公路總局表示，已督導國道客運業者於連假期間(6月11日至6月14日)，應依照各班次載客量不超過2成原則辦理，另也呼籲民眾於端午連假期間減少非必要之跨區域移動，已購票者，請洽客運業者可免手續費辦理退票。

根據公路總局統計，截至6月8日止，已退票6830張，減少的幅度為58.3%。公路總局表示，針對已開始販售預售票之客運班次，將採梅花座方式排定座位，亦須設定預售座位數上限值20%；若已售出逾2成之預售票，各國道客運業者將會協調已購票民眾辦理退票手續或改搭乘其他預售張數尚未超過2成的班次。

公路總局表示，90條中長途國道客運路線在端午連假期間，將採固定班表方式營運，不另行增開加班班次，如民眾因配合疫情而辦理退票者，均無須負擔退票手續費。

此外，針對無販售預售票的中長途國道客運路線，公路總局提醒，民眾可事先至各國道客運業者APP及官網查詢欲搭乘班次是否尚有餘位，另也請各國道客運業者於場站務必明確向民眾說明每班次可搭乘人數，並加強宣導民眾勿至現場排隊補位。