防染新冠猝死 注意血氧勿低於95%

近日壹電視48歲劉姓男攝影師在公司內猝死，死後確診新冠肺炎引起民眾不安，日前亦時常傳出新冠肺炎輕症、無症狀者在家或隔離場所隔離期間，突然猝死的案例，專家指出，此一狀況與「快樂缺氧」有關。

血氧數據防猝死

每分鐘呼吸次數超過30下、血氧濃度低於95%，或是6分鐘步行距離小於427公尺，小心有「快樂缺氧」的危險！指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，胸悶、胸痛、呼吸急促、意識改變等症狀也是警示徵象，新冠肺炎確診者要注意自身症狀，才能降低猝死風險。

快樂缺氧又稱為隱性缺氧、沈默缺氧，目前實際成因不明，但部分研究認為可能與新冠肺炎病毒影響腦部神經系統、對缺氧狀態感知弱化有關，患者很難察覺身體有異、等到血氧嚴重下降才送醫往往為時已晚。

指揮中心專家討論後認為，血氧監測如果呼吸速率超過每分鐘30下或血氧監測低於95%可能就有危險。指揮中心指揮官陳時中也表示，所有集中檢疫所都會配置血氧機，也補助地方政府、提供確診者居家隔離期間使用。

行走檢測、看指甲

另一方面，據自由健康網報導指出，6分鐘步行距離「低於427公尺」也是警訊，因此國外相關醫學專家建議使用「6分鐘行走測試」做風險輔助監測。台中榮總復健醫學科技術主任陳彥文解釋，「6分鐘行走測試」常作為心血管疾病與慢性肺部疾病的觀察依據，但用於孕婦、或超過70歲長輩則不適合。

TVBS的報導則提到，也有醫師建議，可以透過指甲顏色觀察，若指甲呈現粉紅色，通常血氧濃度達90%以上，若呈現紫色必須盡速送醫；另外，按壓指甲時會暫時變白，若2秒內恢復粉紅色，代表循環良好，若沒有恢復或恢復緩慢，代表循環不好。

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