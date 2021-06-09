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物價創8年新高 菜價飆漲還要一週

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
主計總處8日發布5月消費者物價指數（CPI）年增率續攀至2.48%，創下2013 年3月、逾8年新高。(photo by Pixabay)
主計總處8日發布5月消費者物價指數（CPI）年增率續攀至2.48%，創下2013 年3月、逾8年新高。(photo by Pixabay)

中南部大雨讓菜價飆漲，豬肉也因端午節將至與防疫在家需求旺影響，讓價格上漲。對此，農委會表示，產地的短期葉菜類雖因大雨受損超過一成，但還有其他產區的蔬菜可供應，菜價約一週後可恢復，至於豬價方面，雖略高於往年價格，但波動尚屬正常範圍。

中南部大雨讓菜價飆漲

主計總處8日發布5月消費者物價指數（CPI）年增率續攀至2.48%，創下2013 年3月、逾8年新高。

主計總處解釋，5月CPI年增率擴大，主因油料費及旅遊服務相關價格因去年受疫情影響，比較基數偏低，加上機票、蔬菜、水果、蛋類等價格上漲所致；若扣除蔬果、能源後的核心CPI，則上漲1.58%，為近3個月以來最大漲幅。

另外，因中南部連日大雨，不少菜園都泡水，葉菜類受損嚴重，菜價因量少上漲，令消費者有感。從台北農產運銷交易價格來看，上個交易日（6日）蔬菜每公斤平均批發價漲至34.1元，8日蔬菜每公斤平均批發價又上漲至35元。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，最近中南部下大雨，雲林主要菜區也淹水，受損約一成多，但因為短期葉菜類恢復快，也並非菜區全面受害，屬於短期現象，陸續也有其他產區的蔬菜可供應，因此消費者不用恐慌，菜價約一週後就會逐漸恢復。

豬價波動在合理區間

根據中央畜產會統計，7日毛豬每公斤平均批發價83.78元。農委會指出，6月各肉品市場預計供應毛豬數量約52.9萬頭，與去年同期供應量相當，端午節前1週預定供應量為15萬頭，也與去年相當，整體豬源供應充足無虞。

至於近期豬肉價格上漲的原因，是受新冠疫情影響，國人減少外食並增加購買豬肉自行烹煮所致，目前豬價仍維持於平均價格每公斤75至85元的合理區間內。

農委會表示，至於近期豬肉價格上漲的原因，是受新冠疫情影響，國人減少外食並增加購買豬肉自行烹煮所致。(photo by pxhere)

農委會表示，近3年端午節前毛豬平均批發價格約每公斤78元至81元，近日豬肉價格因反映家庭肉類消費需求暢旺，雖略高於往年價格，但目前價格波動尚屬正常範圍。另外本年1月至5月進口豬肉產品累計已達2萬9392公噸，也高於去年同期2萬8972公噸，整體豬肉供應已能充分滿足國內消費需求，並無豬價大漲嚴重影響民生的情形。

農委會也表示，端午節應節農產品，有參考往年供應量及近日價量供需情形，已加強調配市場供需，端午節供貨無虞。

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菜價 端午節

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