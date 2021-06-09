蘭嶼豬產下兩隻幼仔 謹慎護子連「鵝室友」也防

台北市立動物園透過冷凍方舟合作計畫引進雌性的蘭嶼豬，從去年底畜產試驗所專家開始專程到動物園，協助進行蘭嶼豬的人工授精，終於在今年6月2日清晨蘭嶼豬「伊時」順利產下兩隻幼仔。動物園表示，保育員也觀察到兩隻幼仔都有順利的吸到母奶，目前母子狀況良好，而且「伊時」母性強，就連住在一起的「鵝室友」發出叫聲時，「伊時」也會警戒的抬頭張望、確認寶寶的位置。

動物園表示，蘭嶼豬由行政院農業委員會畜產試驗所進行培育，台北市立動物園透過冷凍方舟合作計畫引進雌性個體後，第一批蘭嶼豬寶寶們在2018年底來到動物園，現在都已經長大成熟，蘭嶼豬「伊時」也在今年人工授精成功。在6月2日產下兩隻豬寶寶。

動物園表示，保育員觀察到蘭嶼豬寶寶的活力相當不錯，吸奶十分熱切，寶寶的體型與媽媽相差甚遠，小小的身體、大大的眼睛，模樣非常可愛。蘭嶼豬寶寶們每天吃飽睡、睡飽吃，食慾不錯，也開始會對周遭產生好奇，會去嗅聞媽媽的食物、或是自己在附近到處探索。

為了幫蘭嶼豬媽媽「伊時」補充營養，動物園表示，保育員在食物中特別增加營養劑、鈣粉等，「伊時」的食慾和衛生習慣良好，不僅會將食物吃個精光，便便的時候，還會特地離開有寶寶在的室內，到室外的空地排泄。