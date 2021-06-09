小包裝米熱銷、業務用米急凍 糧界估食米消費持續下滑

新冠肺炎疫情幾乎各行各業都重創，以米糧業為例，小包裝米雖熱銷，但由於餐廳、夜市的大包裝業務用米銷量急速下滑，兩者消長相比，整體銷量仍衰退至少三成；米糧界預估，即便是國人宅在家，用餐多也不見得會煮飯吃米，食米消費量將持續下滑。即使短期間民眾因為疫情搶買小包裝米，但業者認為，對產業來說並非好事。

中華民國米穀商業同業公會前理事長吳源昌表示，消費者在家防疫買米，只是造成「搶買」假象；去年這時候也發生過一次，但對米糧業者來說是不利的，並非好消息，因為消費者搶買回去也是放著，會停滯一兩個月不買。現在正值一期稻作的收割期，大量生產的時候，消費者卻不買了，對整個產業來說，並非好消息。

吳源昌說，這次新冠肺炎疫情，消費至少下降七成以上，對幾個有做小包裝米的業者是利多，但米糧界絕大多數是做大包裝業務用市場，現在餐廳關閉，外帶有限，能消費的量也有限。

他以去年麵粉消費量為例，去年台灣1到7月的麵粉消費量，比前年增加3萬7000多公噸，等於每個月平均成長5000公噸，麵粉做麵包、麵條消費大增，反觀米的消費就降低，從這小地方可以看到稻米消費的現況，今年預估也跟去年差不多。

台南芳榮米廠執行長黃麗琴表示，因為疫情關係，小包裝米業績成長三成，但米廠最大的消費對象，是業務誤用的餐廳，業務用米也衰退三成，餐廳現在不開，或轉作外帶外送，有些餐廳覺得不方便就乾脆歇業，一邊業績增加、一邊減少，但是沒辦法打平。因為對米廠來說，業務大包裝米占了九成，家用小包裝的業務僅占了一成，等於整體營業下滑兩成；加上現在宅配卡關，就算訂米也沒辦法馬上就到，會延遲兩三天。

中華民國米穀商業同業公會理事長李榮福表示，這波疫情影響，小包裝米成長至少三分之一，但學校午餐停課就沒有吃米，加上餐廳團膳消費停滯，大包裝業務用市場急速萎縮三分之二，這樣兩相平均「平衡不過來」。消費者寧可去外面買、外帶外送，也不一定吃飯。且就算防疫在家，可以買麵、吃水餃，米食消費量比平時統計更急速萎縮。

李榮福表示，去年一整年疫情不嚴重，這些大宗物資不用急著購買，但白米消費量還是萎縮2萬公噸，而麵粉消費增加了；今年疫情嚴峻，端午節包粽子也減少了，原本今年一期稻作休耕7萬4000公頃，預期稻米價格會好，但因為疫情關係，消費量嚴重萎縮，稻穀價格不如預期。