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30多歲女確診6天病逝 醫：減重也是防疫！不是在嚇你

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖，非新聞事件當事人。肥胖也是新冠肺炎致死高危險族群。 圖／Ingimage
示意圖，非新聞事件當事人。肥胖也是新冠肺炎致死高危險族群。 圖／Ingimage

國內新冠肺炎死亡人數於昨（8）日突破300，其中有9成集中在60歲以上高齡患者。昨新增的22例死亡中，一位年僅30多歲的女性為最年輕者，其因90多公斤的體重被研判為高風險個案。對此，減重醫師蕭捷健提醒民眾，「減重也是防疫很重要的一部分」。

病故的30多歲女性患者，5月31日PCR驗出陽性，6月1日住院、6日過世，從確診到病逝僅短短6天。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，該個案曾接觸其他確診者，雖無慢性病史，但體重90多公斤，研判為肥胖的高風險族群。

「真的不是在嚇大家，減重也是防疫很重要的一部分」，減重醫師蕭捷健在臉書上表示，體重過重者會導致身體慢性發炎，讓免疫系統無法正常運作。他解釋，當從未看過的病原體進入人體時，「初期免疫」會馬上拿起武器攻擊，而且會連正常組織也一起破壞。以感冒最常見的喉嚨痛為例，就是因為免疫系統發現喉嚨有病毒後，像拿起機關槍一樣掃射敵人時，也破壞掉咽喉附近的正常黏膜組織；如果病原體在肺部，就可能造成肺炎或肺水腫，情況當然更嚴重。

蕭醫師指出，脂肪細胞所分泌出來的瘦素會增強身體發炎訊號，使得「初期免疫過強」，免疫系統可能不但沒殺死病毒，反而破壞更多正常組織細胞。人體要等產生抗體後，才能較精準的殺到病毒，但體重過重者產生抗體的時間會比較久。

他並提到「經濟學人」以英國統計數據分析，表明「肥胖和糖尿病是增加死亡率最重要的因素」，因此他建議，若日後慢性病患者能優先施打疫苗，BMI超過30的人也應納入。

減重 新冠肺炎

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