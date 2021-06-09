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蔣萬安盼免除夏季電費計算 蘇貞昌：滾動檢討

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自國會頻道
圖／取自國會頻道

疫情持續，國內三級警戒再延長到6月28日，國民黨立委蔣萬安今天在立法院質詢時表示，民眾抗疫宅在家，6、7月夏季用電量高，民生用電是否可全面免除夏季用電費率計算？行政院長蘇貞昌答詢表示，會請相關部會滾動檢討。

蘇貞昌今天赴立法院報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第三次追加預算案」編製經過（含疫苗採購狀況及施打計畫）及備詢。

蔣萬安質詢時指出，疫情期間，許多民眾反映希望可以減免水電費，特別是住宅民生的部分，這次剛好碰到三級警戒，適逢6、7月夏季用電量高，政府能否考量取消夏季用電的費率計算？以及企業的用電、用水可以比照、甚至優於去年的方案？

蔣萬安說，這非常重要，很多民眾居家上班、學生在家上課，呼籲政府考量讓民生住宅的用電以3個月為期，水電減免。

蘇貞昌表示，政府正在滾動檢討，針對相關意見，請有關部會以及台電等，一起檢討。

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